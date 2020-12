Probabili formazioni Serie A/ Moduli e scelte degli allenatori (14^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: CHI SCENDERÀ IN CAMPO!

La Serie A vive la sua 14^ giornata, il massimo campionato dunque ci offrirà un turno infrasettimanale per completare un mese di dicembre molto intenso, almeno fino alla (breve) sosta per Natale che ci attende dopo questo ultimo sforzo: scopriamo allora quali potrebbero essere le probabili formazioni di Serie A. Ci attende un’altra giornata ricca di incontri, fin da oggi grazie ai due anticipi, poi avremo otto incontri domani per terminare l’anno solare 2020 della Serie A. In ogni caso, scoprire le probabili formazioni delle partite di Serie A è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli che dovrebbero utilizzare nelle partite in programma oggi, martedì 22 dicembre 2020, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni Serie A in questa quattordicesima giornata del campionato.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A

CROTONE PARMA

Modulo 3-5-2 per il Crotone di Giovanni Stroppa in questa partita che i calabresi devono provare a vincere: la squalifica di Marrone si aggiunge alle assenze di Cigarini e Rispoli, i dubbi principali sembrano essere quelli tra Cuomo e Djidji in difesa e poi a centrocampo tra Eduardo Henrique e Vulic, mentre in attacco mister Stroppa non dovrebbe avere alcun dubbio sulla coppia formata da Messias e Simy. Il Parma deve invece riscattare la batosta subita contro la Juventus: modulo 4-3-1-2 per gli emiliani con Karamoh favorito su Kucka (che dovrebbe comunque trovare spazio in mediana) nel ballottaggio sulla trequarti, alle spalle della coppia d’attacco Gervinho-Cornelius. Molti assenti per Fabio Liverani, che deve poi scegliere tra Kurtic e Brugman a centrocampo e tra Iacoponi e Busi nella linea difensiva.

JUVENTUS FIORENTINA

Modulo 4-4-2 per la Juventus di Andrea Pirlo, che deve tenere conto degli acciacchi di alcuni giocatori, ai quali dunque potrebbe essere meglio evitare rischi inutili. Tra loro Dybala, di conseguenza in attacco vedremo Morata e Cristiano Ronaldo, con un centrocampo molto offensivo dal momento che i due esterni potrebbero essere Kulusevski e l’ex Chiesa. In mediana attenzione anche al dubbio tra Bentancur e Rabiot, in difesa invece il ballottaggio ancora da sciogliere è quello tra Alex Sandro e Danilo. La Fiorentina di Cesare Prandelli, rinfrancata da un paio di pareggi, è attesa da una missione molto difficile: la buona notizia è che la rosa è di fatto al completo, con il modulo 3-5-1-1 nel quale Ribery agirà in appoggio a Vlahovic. Un dubbio in difesa tra Caceres e Igor, un altro a centrocampo tra Bonaventura e Pulgar, mentre è da assegnare anche la maglia di esterno destro, contesa tra Venuti, Callejon e Lirola.

