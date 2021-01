Probabili formazioni Serie A/ Moduli e scelte degli allenatori (17^ giornata)

La Serie A vive la sua 17^ giornata, il massimo campionato dunque ci offrirà un turno che andrà a completare una settimana davvero intensa, grazie alla quale la breve sosta natalizia è già andata abbondantemente in archivio. Scopriamo allora quali potrebbero essere le probabili formazioni di Serie A. Ci attende un’altra giornata ricca di incontri, fin da oggi grazie ai tre anticipi, poi avremo sei incontri domani e infine la prima volta nell’anno solare 2021 della Serie A ci sarà anche il posticipo del lunedì. In ogni caso, scoprire le probabili formazioni delle partite di Serie A è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli che dovrebbero utilizzare nelle partite in programma oggi, sabato 9 gennaio 2021, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni Serie A in questa diciassettesima giornata del campionato.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A

BENEVENTO ATALANTA

Due formazioni con solide certezze, il Benevento arriva dalla vittoria di Cagliari e l’Atalanta dal netto successo contro il Parma. Ci aspettiamo allora solo minimi cambiamenti, magari dettati dal turnover che potrebbe essere più facile per Gian Piero Gasperini: in ballottaggio nella Dea c’è infatti almeno una maglia in difesa e tutti i posti in attacco, dove Zapata dovrebbe essere favorito su Muriel come prima punta, ma Luis entra anche nelle ipotesi per la trequarti con Ilicic, Pessina e Malinovskyi. Per Filippo Inzaghi due dubbi principali: Improta oppure Maggio terzino destro e Roberto Insigne oppure Sau con Caprari in appoggio a Lapadula in attacco.

GENOA BOLOGNA

Un Genoa in ripresa, ma sempre in fondo, affronta il Bologna reduce da due pareggi consecutivi. Squalificati Goldaniga da una parte e Svanberg dall’altra, per Davide Ballardini i dubbi si concentrano in attacco, dove sembrano favoriti Shomurodov e Destro, mentre Ghiglione spera di conquistare una maglia da titolare come esterno destro e c’è pure da decidere chi sarà il regista fra Badelj e Behrami. Nel Bologna di Sinisa Mihajlovic i dubbi invece si concentrano in attacco, dove comunque non è da escludere la conferma di Orsolini, Soriano e Barrow alle spalle di Palacio.

MILAN TORINO

Per il Milan, rispetto alla sconfitta contro la Juventus, la notizia principale è il rientro di Tonali, che permetterà di formare una coppia di centrocampisti “veri” con Kessiè, riportando Calabria a fare il terzino destro. Attenzione poi al reparto offensivo: sembrano certi Calhanoglu come trequartista centrale e Rafael Leao prima punta, gli esterni invece sono ancora da stabilire, con Hauge che potrebbe insidiare sia Castillejo a destra sia Brahim Diaz a sinistra. In un Torino invece senza dubbio in crescita l’ex Marco Giampaolo deve decidere chi affiancare a Belotti in attacco: il favorito è Verdi. Altri due potenziali ballottaggi a centrocampo: Lukic-Meitè nel cuore della mediana e Rodriguez-Ansaldi come esterno sinistro.

