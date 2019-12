Probabili formazioni Serie A/ Moduli e scelte degli allenatori (17^ giornata)

La Serie A vive la sua 17^ giornata, il massimo campionato torna in campo per un nuovo turno, particolarmente atteso perché si tratta dell’ultimo turno dell’anno solare 2019 prima delle festività anche se il programma decisamente anomalo impoverisce sabato e domenica – solo sette partite in questi due giorni. In ogni caso, scoprire le probabili formazioni di tutte queste partite di Serie A è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli che dovrebbero utilizzare nelle partite in programma tra sabato 21 e domenica 22 dicembre, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni Serie A in questa diciassettesima giornata del massimo campionato a cominciare dai tre incontri che saranno in programma nelle prossime ore.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE CAGLIARI

Nel centrocampo dell’Udinese potrebbe rivedersi Jajalo, recuperato e in ballottaggio con Fofana al fianco di Mandragora e De Paul. Gli esterni del 3-5-2 bianconero dovrebbero essere Ter Avest (favorito su Opoku e Pussetto) e Stryger Larsen. In attacco Lasagna è favorito su Nestorovski per affiancare Okaka, mentre in difesa De Maio dovrebbe avere la meglio su Becao. Il Cagliari deve fare i conti con le squalifiche di Olsen (in porta ancora Rafael) e Nandez. A centrocampo tuttavia torna Rog, che affiancherà Ionita e Cigarini mentre Nainggolan sarà il trequartista a sostegno di Joao Pedro e Simeone. In difesa doppio ballottaggio sugli esterni: a sinistra Pellegrini dovrebbe ritrovare posto a discapito di Lykogiannis, sulla destra Cacciatore è insidiato da Faragò.

PROBABILI FORMAZIONI INTER GENOA

Lautaro Martinez è squalificato e di conseguenza si apre un ballottaggio fra Esposito e Politano, che potrebbe vedere favorito il classe 2002. La situazione più critica per l’Inter è però a centrocampo, dove la squalifica di Brozovic si aggiunge agli assenti e ad alcuni acciaccati. Ecco dunque che potrebbe essere titolare anche Agoumé, per un’Inter davvero verde. Possibile ballottaggio Lazaro-Biraghi a sinistra, a destra dovrebbe agire D’Ambrosio e potrebbe addirittura venire avanzato Skriniar, in questo caso inserendo Bastoni in difesa. Bollettino di guerra anche per il Grifone, a cominciare dalla squalifica del grande ex Pandev. Da Radu in porta a Pinamonti prima punta (con Agudelo trequartista) non mancheranno comunque i giocatori di scuola Inter. A centrocampo un ballottaggio caldo è quello fra Ankersen e Pajac.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO SPAL

Nell’attacco del Torino dovrebbe rivedersi dal primo minuto Belotti, con Berenguer e Verdi alle sue spalle sulla trequarti e Zaza prima alternativa. Il ballottaggio più caldo per Walter Mazzarri sembra essere quello tra Ola Aina e De Silvestri a destra, mentre per il resto tutto dovrebbe essere ormai definito. Nella Spal torna titolare Kurtic e sono a disposizione anche Di Francesco e Strefezza, che però potrebbero partire dalla panchina. In attacco la certezza dovrebbe essere Petagna, per affiancarlo si annuncia un ballottaggio fra Paloschi, Floccari e magari anche lo stesso Di Francesco.



