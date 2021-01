Probabili formazioni Serie A/ Moduli e scelte degli allenatori (18^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: CHI SCENDE IN CAMPO OGGI?

La Serie A vive la sua 18^ giornata, il massimo campionato dunque ci offrirà un turno che ci porterà sempre più vicini al termine del girone d’andata. Scopriamo allora quali potrebbero essere le probabili formazioni di Serie A. Ci attende un’altra giornata ricca di emozioni cominciate a dire il vero già ieri con il derby di Roma, oggi ci saranno altri tre anticipi, poi avremo cinque incontri domani tra cui il derby d’Italia e infine ci sarà anche il posticipo del lunedì con la capolista Milan. In ogni caso, scoprire le probabili formazioni delle partite di Serie A è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli che dovrebbero utilizzare nelle partite in programma oggi, sabato 16 gennaio 2021, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni Serie A in questa diciottesima giornata del campionato.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A

BOLOGNA VERONA

Il Bologna reduce dalla pesante sconfitta contro il Genoa ritrova però De Silvestri e Sansone, con il primo che spera anche in una immediata maglia da titolare. Migliorano anche le condizioni di Skorupski, ma dovrebbe ancora giocare Da Costa. Torna Svanberg, scontata la squalifica, rischia dunque la panchina Dominguez. Riecco anche Barrow ala sinistra, invece a destra rischia Orsolini in ballottaggio con Skov Olsen. Nel Verona, Ivan Juric in difesa può rilanciare il ristabilito Dawidowicz per completare il reparto con Magnani e Lovato. Sulle fasce confermati Faraoni e Dimarco, in mezzo al campo potrebbe essere riproposto Ilic al posto dell’infortunato Veloso. Trequartisti Barak e Zaccagni, Kalinic favorito su Di Carmine per il ruolo di prima punta.

TORINO SPEZIA

Per i granata, dopo la doppia amarezza contro il Milan, ecco che Marco Giampaolo dovrebbe scegliere come esterni Singo e Rodriguez, mentre in difesa sarà confermato Izzo con Lyanco e Bremer. Squalificato Rincon, giocherà uno tra Meitè e Segre per rimpiazzarlo. In attacco infine Belotti dovrebbe avere come spalla Verdi. Nello Spezia Ricci, Bastoni e Acampora hanno superato il Coronavirus, tuttavia mister Vincenzo Italiano dopo la vittoria contro la Sampdoria dovrebbe preferire Marchizza come terzino sinistro e Agoumè in cabina di regia. Nzola sarà ancora una volta il punto di riferimento offensivo, accompagnato da Gyasi e Farias.

SAMPDORIA UDINESE

Nella difesa di Claudio Ranieri può tornare titolare Tonelli al posto di Colley. In mezzo al campo Thorsby con Ekdal, con Adrien Silva in alternativa. Squalificato Jankto, sulle fasce di centrocampo vedremo Candreva a destra e Damsgaard a sinistra. In attacco Keità favorito, cerca posto Quagliarella dopo le ultime esclusioni ma è in ballottaggio con Verre. Convocabile il nuovo acquisto Torregrossa, partirà dalla panchina. Nell’Udinese, Luca Gotti rilancerà Zeegelaar esterno sinistro di centrocampo, spostando Larsen nuovamente a destra. In cabina di regia dubbio Arslan-Walace, sicuri invece Pereyra e De Paul. Nel terzetto arretrato Bonifazi dovrebbe essere ancora preferito a De Maio per affiancare Rodrigo Becao e Samir. In avanti Nestorovski si candida per affiancare Lasagna.

