Probabili formazioni Serie A/ Moduli e scelte degli allenatori, 23^ giornata

La Serie A vive la sua 23^ giornata, il massimo campionato dunque arriva a una nuova giornata che ci proporrà numerosi temi d’interesse. Il programma a dire la verità è cominciato già ieri con il primo anticipo allo stadio Olimpico fra la Roma e il Bologna. In ogni caso, scoprire le probabili formazioni di tutte queste partite di Serie A è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli che dovrebbero utilizzare nelle partite in programma tra sabato 8 e domenica 9 febbraio, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni Serie A in questa ventitreesima giornata del massimo campionato a cominciare dai tre incontri che saranno in programma nelle prossime ore.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA ATALANTA

Per Fiorentina Atalanta osserviamo che Beppe Iachini in difesa recupera Caceres e Milenkovic, avendo entrambi scontato contro la Juventus le rispettive squalifiche. A centrocampo si confida di schierare Castrovilli con Pulgar e Benassi. In attacco infine si rinnova il duello Cutrone-Vlahovic, con il primo favorito per affiancare Chiesa dall’inizio. Nella Dea di Gian Piero Gasperini invece c’è da ovviare all’assenza per squalifica di De Roon, spazio dunque a Freuler e Pasalic in mezzo al campo. Castagne sembra favorito su Hateboer a destra così come in difesa Djimsiti è in pole su Caldara. In attacco nessuna sorpresa, con Gomez e Ilicic alle spalle di Zapata.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO SAMPDORIA

Torino Sampdoria vede il debutto in granata di Moreno Longo, che potrebbe rilanciare Lyanco dal primo minuto in difesa insieme ad Izzo, che ha scontato il turno di stop. Arruolabile anche Lukic che potrebbe giocare a centrocampo con Rincon e Meitè, mentre in attacco Berenguer sarà la spalla di Belotti. In casa blucerchiata Claudio Ranieri in questi giorni ha tenuto sotto controllo le condizioni di Quagliarella, colpito duro contro il Napoli alla caviglia; in attacco dunque Bonazzoli potrebbe far coppia con Gabbiadini. Possibile ritorno di Bereszynski come terzino destro, consentendo in questo modo a Thorsby di tornare a centrocampo.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA JUVENTUS

Verso Verona Juventus, Ivan Juric deve fare i conti con l’impegno infrasettimanale avuto contro la Lazio. Di sicuro torna titolare Amrabat, che era squalificato all’Olimpico, in attacco invece è il solito dilemma perché le maglie del reparto offensivo hanno sempre molti candidati nell’Hellas. Discorso simile tutto sommato per la Juventus di Maurizio Sarri, dove la certezza offensiva è naturalmente Cristiano Ronaldo mentre le altre maglie sono ancora da assegnare, con tanto di dubbio di modulo fra il 4-3-3 e il 4-3-1-2. A centrocampo si rinnova il ballottaggio francese Rabiot-Matuidi, conferma in arrivo per Bentancur.



© RIPRODUZIONE RISERVATA