Probabili formazioni Serie A/ Moduli e scelte degli allenatori (25^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: CHI SCENDE IN CAMPO?

La Serie A vive la sua 25^ giornata, il massimo campionato dunque ci offrirà un turno infrasettimanale che ci introduce nel mese di marzo e che ci porta naturalmente a chiederci quali potrebbero essere le probabili formazioni di Serie A. Bisogna logicamente tenere conto del caso Lazio Torino, che purtroppo ci ricorda molto bene che il Coronavirus resta una grave minaccia, anche per il mondo dello sport evidentemente. In ogni caso, scoprire le probabili formazioni delle partite di Serie A è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli che dovrebbero utilizzare nelle partite in programma a partire da oggi, martedì 2 marzo 2021, e fino a giovedì 4 con l’ultimo posticipo, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni Serie A in questa venticinquesima giornata del campionato.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: JUVENTUS SPEZIA

Le probabili formazioni di Juventus Spezia ci dicono che, rientro di Danilo a parte, resta un periodo d’emergenza per Andrea Pirlo, per il quale le possibilità di fare turnover sono davvero limitate. Dovremmo vedere all’Allianz Stadium un modulo 4-4-2, il ritorno della retroguardia a quattro dopo il pari di Verona grazie appunto al rientro di Danilo, che andrebbe ad affiancare Demiral, De Ligt e Alex Sandro; a centrocampo Chiesa esterno destro, nel cuore della mediana Bentancur e Rabiot, che però è in ballottaggio con Ramsey, mentre McKennie dovrebbe agire come esterno sinistro. Infine, sarà ancora Kulusevski la spalla di Cristiano Ronaldo, dal momento che la Juventus non sta vivendo un periodo facile nemmeno nel suo reparto offensivo che dipende molto (troppo?) da CR7. Vincenzo Italiano invece proporrà lo Spezia con il solito modulo 4-3-3, ma con alcuni dubbi relativi agli interpreti dal primo minuto. Possiamo ipotizzare Provedel in porta; linea difensiva a quattro con Ferrer, Terzi, Erlic e Bastoni, ma con Vignali, Chabot ed Ismajli che sperano a loro volta di partire dal primo minuto. A centrocampo Leo Sena, Ricci e Maggiore sono i possibili titolari ma con alternative quali Estevez ed Acampora. In attacco scalpita il bomber Nzola, mentre sembra certo del posto dopo la doppietta contro il Parma Gyasi ed infine Ricci è favorito su Verde e Agoume per completare il tridente.



