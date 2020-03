Probabili formazioni Serie A/ Moduli e scelte degli allenatori (26^ giornata)

La Serie A vive il completamento della sua 26^ giornata, il massimo campionato dunque ci proporrà nel weekend le partite che non erano state giocate sette giorni fa, pur con tanta (davvero troppa) fatica per giungere alla definizione del programma di questo secondo fine-settimana dimezzato. In ogni caso, ci attendono appuntamenti di grande rilevanza, su tutti naturalmente Juventus Inter: ecco perché scoprire le probabili formazioni di tutte queste partite di Serie A è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli che dovrebbero utilizzare nelle sei partite in programma tra domenica 8 e lunedì 9 marzo, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni Serie A in questa ventiseiesima giornata del massimo campionato a cominciare dai primi tre incontri in ordine cronologico.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: PARMA SPAL

Con il rinvio di una settimana, c’è chi ride e chi piange. Ad esempio, ritorna Kucka e questa è una eccellente notizia per il centrocampo del Parma di Roberto D’Aversa in avvicinamento al derby emiliano con la Spal, mentre il suo collega Gigi Di Biagio ha perso Di Francesco junior e di conseguenza anche il modulo sarà il 4-3-1-2 invece del 4-3-3 che avremmo potuto vedere con il figlio dell’ex allenatore della Roma. Per il Parma dunque ipotizziamo Colombi in porta e davanti a lui difesa a quattro con Darmian, Iacoponi, Bruno Alves e Pezzella; a centrocampo Kucka, Brugman e Kurtic, infine in attacco il tridente Kulusevski-Cornelius-Gervinho, davvero una rarità considerando i tanti problemi avuti dal Parma in attacco. Per la Spal invece davanti a Berisha potrebbero agire Cionek, Bonifazi, Zukanovic e Reca; ecco poi Missiroli, Valdifiori e Castro a centrocampo, infine Valoti come trequartista alle spalle dei due attaccanti Petagna e Floccari.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: SAMPDORIA VERONA

Focalizziamo dunque adesso la nostra attenzione su Sampdoria Verona. Inevitabilmente restano squalificati i giocatori che già lo erano per settimana scorsa, dal momento che la partita è stata rinviata: nelle probabili formazioni di questa sfida di Serie A di conseguenza non troveremo Ramirez e Murru per quanto riguarda la Sampdoria, Miguel Veloso invece nell’Hellas di Ivan Juric. Claudio Ranieri dovrebbe proporre i padroni di casa secondo il modulo 4-4-2, con Audero naturalmente in porta e davanti a lui una linea difensiva inedita composta da Bereszynski, Yoshida, Colley ed Augello; linea a quattro anche a centrocampo, con Depaoli, Ekdal, Vieira e Jankto, infine in attacco la coppia offensiva formata naturalmente da Gabbiadini e Quagliarella, punte titolari per i blucerchiati. Il Verona risponderà con un consolidato 3-4-2-1: in porta Silvestri, protetto dalla linea difensiva a tre composta da Rrahmani, Gunter e Kumbulla; a centrocampo ecco i mediani Amrabat e Pessina, con Adjapong esterno destro e Lazovic a sinistra. Infine l’attacco, dove sulla trequarti dovrebbero agire Zaccagni e Verre, mentre da prima punta potrebbe essere titolare Borini.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: MILAN GENOA

A una settimana di distanza dalla data originaria, possiamo dire che cambia poco o nulla per Stefano Pioli e Davide Nicola nelle probabili formazioni di Milan Genoa. In casa rossonera potrebbe a dire il vero tornare titolare Kjaer nella coppia difensiva centrale al fianco di Romagnoli, dunque al posto del giovane Gabbia, ma per il resto nulla cambia, anche perché Donnarumma non è ancora al meglio e dunque giocherà Begovic fra i pali. Modulo 4-2-3-1, in attacco avremo naturalmente Ibrahimovic come punto di riferimento più avanzato, supportato da Castillejo, Calhanoglu e Rebic sulla trequarti. Nel Genoa addirittura gli undici titolari potrebbero essere gli stessi previsti una settimana fa: Romero, Soumaoro e Masiello davanti al portiere Perin; Biraschi, Behrami, Schone, Sturaro e Criscito nel folto centrocampo a cinque; Sanabria e Pandev a formare la coppia d’attacco.



© RIPRODUZIONE RISERVATA