Probabili formazioni Serie A/ Moduli e scelte degli allenatori (3^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: CHI SCENDE IN CAMPO?

La Serie A vive la sua 3^ giornata, il massimo campionato infatti affronta un nuovo turno già cominciato ieri con il primo anticipo e che prevede poi fra oggi e domani, sabato 3 e domenica 4 ottobre 2020, il grosso delle partite. Senza respiro, dal momento che appena mercoledì avevamo avuto i tre recuperi della prima giornata, ma anche qualche buco (leggi Genoa Torino) e in vista della sosta per le nazionali che spezzerà il ritmo nelle prossime due settimane. In ogni caso, scoprire le probabili formazioni delle partite di Serie A è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli che dovrebbero utilizzare nelle partite in programma nel weekend, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni Serie A in questa terza giornata del campionato, soprattutto i due anticipi di oggi, con il calciomercato ancora aperto, tassello importante quando si parla di probabili formazioni di Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: SASSUOLO CROTONE

Per quanto riguarda le probabili formazioni di Sassuolo Crotone, fra i neroverdi mister Roberto De Zerbi potrebbe confermare un Defrel convincente nella goleada contro lo Spezia, dunque rischia la panchina Haraslin in un reparto logicamente incentrato su Berardi e Caputo. In mezzo al campo possibile ballottaggio Obiang-Bourabia, in difesa Toljan e Kyriakopoulos potrebbero ancora mandare Muldur in panchina. Giovanni Stroppa invece per il suo Crotone deve ancora rinunciare agli infortunati Riviere, Benali, Cuomo e Gigliotti. Potrebbe essere ricomposta la coppia d’attacco Messias-Simy, mentre a centrocampo troverebbe posto dall’inizio Vulic, oppure ecco Dragus confermato in avanti, con il 10 in mediana. Sulle fasce cerca posto Rispoli a destra, mentre a sinistra Molina resta favorito nel dubbio con Reca.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE ROMA

L’Udinese deve risollevarsi dalla sconfitta con lo Spezia: in difesa punta a rientrare Nuytinck, in ripresa dall’infortunio, a discapito nel caso di De Maio. Fuori Jajalo e Larsen, possono essere confermati al loro posto Coulibaly e Ter Avest a centrocampo al fianco di De Paul. Nel ballottaggio sulla fascia sinistra Ouwejan può spuntarla su Zeegelaar. Davanti Lasagna è insidiato da Nestorovski per far coppia con il grande ex Okaka. Nella Roma invece Paulo Fonseca dovrebbe confermare Kumbulla al centro della difesa a tre e Pedro assieme a Mkhitaryan sulla trequarti, a supporto della punta Dzeko. Sulla fascia destra cerca posto il ristabilito Bruno Peres, in regia confermatissimo Veretout dopo la doppietta alla Juventus e al suo fianco ci sarà ancora Pellegrini.



