Probabili formazioni Serie A/ Moduli e scelte degli allenatori, 32^ giornata

La Serie A vive la sua 32^ giornata, il massimo campionato dunque ci offrirà un turno infrasettimanale che ci porta sempre più vicino all’epilogo e che ci porta naturalmente a chiederci quali potrebbero essere le probabili formazioni di Serie A. In giorni feriali oppure nel cuore di un weekend come succede solitamente, le date non cambiano il fatto che scoprire le probabili formazioni delle partite di Serie A è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli che dovrebbero utilizzare nelle partite in programma a partire dal primo anticipo in programma oggi, martedì 20 aprile 2021, e fino ai due positicipi che andranno a chiudere questo intenso turno nella serata di giovedì 22 aprile, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni Serie A in questa trentaduesima giornata del campionato.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: VERONA FIORENTINA

Vediamo allora più nel dettaglio, parlando di probabili formazioni di Serie A, quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori Ivan Juric e Cesare Prandelli in vista dell’anticipo Verona Fiorentina. Per l’Hellas di Ivan Juric, reduce dalla sconfitta contro la Sampdoria, ci aspettiamo il consueto 3-4-2-1 nel quale Zaccagni e Barak agiranno a supporto della prima punta, che potrebbe essere Lasagna oppure Salcedo. A centrocampo c’è un dubbio tra Sturaro e Ilic, mentre per il resto la linea mediana dovrebbe vedere in azione Faraoni, Tameze e Lazovic, infine in difesa Dimarco e Magnani si giocano il posto a fianco di Gunter e Ceccherini per completare la difesa a tre davanti a Silvestri.

La Fiorentina, che è a rischio dopo la sconfitta contro il Sassuolo, ha Milenkovic squalificato, dunque Beppe Iachini dovrebbe schierare Martinez Quarta, Pezzella e uno tra Caceres e Igor nella retroguardia a tre davanti a Dragowski. Nel centrocampo viola a cinque ecco l’ex Amrabat, Castrovilli e Biraghi, ma ci sono aperti due ballottaggi, cioè Venuti-Malcuit e Pulgar-Bonaventura, infine per completare il 3-5-2 della Fiorentina non dovrebbero esserci dubbi su Ribery e Vlahovic in attacco.

