Probabili formazioni Serie A/ Moduli e scelte degli allenatori (32^ giornata)

La Serie A si accinge a vivere la sua 32^ giornata, il massimo campionato prosegue a tappe forzate in questa strana estate di piena attività dopo la lunga sosta dettata dal Coronavirus. Il programma comincerà già oggi con tre anticipi fra i quali anche il big-match allo Stadium, in ogni caso scoprire le probabili formazioni di tutte queste partite di Serie A è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli che dovrebbero utilizzare nelle partite in programma tra sabato 11, domenica 12 e lunedì 13 luglio, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni Serie A in questa trentaduesima giornata del massimo campionato a cominciare appunto dai tre incontri del sabato, che saranno in programma nelle prossime ore.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: LAZIO SASSUOLO

La squalifica di Patric è solo l’ultimo dei problemi per Simone Inzaghi, che deve fare i conti con una Lazio in crisi proprio contro un Sassuolo che invece dopo la ripartenza del campionato va fortissimo. Serve cambiare qualcosa e ci aspettiamo titolare chi era partito dalla panchina a Lecce, a cominciare naturalmente da Milinkovic Savic, ma anche Luiz Felipe piuttosto che Lukaku. Più che cambiare gli uomini, bisogna però lavorare su testa e gambe, che invece volano per gli uomini di Roberto De Zerbi. Il Sassuolo per di più può anche permettersi un certo turnover, in particolare in attacco, dove Djuricic rientra dalla squalifica e Boga è partito dalla panchina nel derby emiliano vinto mercoledì sul campo del Bologna.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA ROMA

Nel Brescia che si gioca le residue speranze di salvezza le certezze sono Donnarumma e Torregrossa in attacco, mentre in difesa si spera nel rientro di Chancellor e in cabina di regia Diego Lopez chiede un ultimo sforzo a Tonali. Paulo Fonseca invece è alle prese con le squalifiche di Cristante e Mkhitaryan, che si aggiungono all’infortunio di Smalling. Possibile conferma per il modulo 3-4-2-1 con un terzetto quasi obbligato formato da Fazio, Mancini e Ibanez in difesa, dubbi ancora aperti sulle fasce e Pellegrini punto di riferimento per la trequarti giallorossa, naturalmente in appoggio a Dzeko che di fatto in attacco non ha alternative.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS ATALANTA

Per il match clou che addirittura potrebbe dare ancora speranze scudetto all’Atalanta, Maurizio Sarri e Gian Piero Gasperini si affidano alle formazioni migliori. I bianconeri recuperano De Ligt e Dybala dopo la giornata di squalifica scontata a San Siro e l’olandese e l’argentino saranno preziosi per evitare un altro crollo come quello contro il Milan. Per il resto, Alex Sandro è favorito su Danilo così come Bernardeschi su Douglas Costa. Nell’Atalanta rientra Palomino, c’è l’ormai “tradizionale” ballottaggio Castagne-Hateboer come esterno destro e Pasalic oppure Malinovskyi si candidano come alternativa a Ilicic al fianco del Papu Gomez in appoggio a Zapata, senza dimenticare lo scatenato Muriel.

