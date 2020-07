Probabili formazioni Serie A/ Moduli e scelte degli allenatori, 36^ giornata

La Serie A sta vivendo in questo weekend la sua 36^ giornata, il massimo campionato prosegue infatti a tappe forzate in questa strana estate di piena attività dopo la lunga sosta dettata dal Coronavirus. Il programma prevede per oggi altri tre anticipi dopo quello andato in scena già ieri sera a San Siro, in ogni caso scoprire le probabili formazioni di tutte queste partite di Serie A è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi: andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli che dovrebbero utilizzare nelle partite in programma tra sabato 25 e domenica 26 luglio, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni Serie A in questa trentaseiesima giornata del massimo campionato a cominciare appunto dai tre incontri del sabato, che saranno in programma nelle prossime ore.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: BRESCIA PARMA

Brescia Parma vede gli uomini di Diego Lopez già retrocessi e quelli di Roberto D’Aversa già salvi. Nel Brescia dunque largo ai giovani: da Semprini a Papetti sono molti gli elementi già abbastanza conosciuti ed utilizzati, in aggiunta ovviamente a Tonali; magari ci sarà spazio anche per Ghezzi e Viviani, mentre in attacco Ayè cercherà di togliere il posto a uno fra Donnarumma e Torregrossa. Rientra Spalek dalla squalifica, si ferma Sabelli. Nel Parma invece è squalificato Brugman, è possibile un ampio turnover, comunque non a discapito della qualità. Ad esempio, mercoledì Kulusevski, Gervinho e Inglese erano tutti entrati dalla panchina: per un paio di loro oggi dovrebbe esserci posto dal primo minuto in attacco.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA INTER

In Genoa Inter mister Davide Nicola dovrà fare a meno di Lerager, l’eroe del derby che ora è squalificato, di conseguenza Schone e Jagiello dovrebbero agire nel cuore della mediana. Attenzione anche alla difesa, perché Romero è uscito anzitempo contro la Sampdoria, in attacco riflettori su Pandev e Pinamonti, per un reparto a forti tinte “nerazzurre”. Anche l’Inter mercoledì ha avuto un infortunio in difesa, che ha bloccato De Vrij: torneranno titolari Skriniar e Bastoni, entrambi partiti dalla panchina contro la Fiorentina. A centrocampo Barella è squalificato e dovrebbe dunque esserci la coppia formata da Brozovic e Gagliardini, nel cuore della manovra della squadra di Antonio Conte. Come trequartista favorito Eriksen, ma attenzione a Borja Valero, mentre in attacco Sanchez ha guadagnato molto spazio, ma potrebbe rifiatare dando così spazio dall’inizio a Lukaku e Lautaro Martinez, alla ricerca della Lu-La perduta.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI SASSUOLO

Gennaro Gattuso, che ormai ha in mente soprattutto il Barcellona, potrebbe fare ampio turnover in ogni reparto, cambiando almeno sette titolari di Parma. In attacco scalpitano ad esempio Milik, Mertens e Callejon, a centrocampo c’è la possibilità che il turnover fra i sei mediani partenopei arrivi fino al 100%, in difesa dovrebbe rientrare Manolas e altri cambi potrebbero esserci sulle fasce. Nel Sassuolo rientra dalla squalifica Ferrari, sicuramente titolare in difesa, mentre Magnanelli sostituirà a centrocampo lo squalificato Bourabia e in attacco potrebbe partire titolare Djuricic e vedremo se ci sarà ancora spazio per il giovane Raspadori nel 4-2-3-1 con gli immancabili Caputo e Berardi.



