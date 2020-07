Probabili formazioni Serie A/ Moduli e scelte degli allenatori (37^ giornata)

La Serie A vivrà fra oggi e domani la sua 37^ giornata, il massimo campionato infatti ha ormai lanciato la sua volata finale in questa strana estate di piena attività dopo la lunga sosta dettata dal Coronavirus. Il programma prevede per oggi due anticipi e poi domani un mercoledì ricchissimo con le altre otto sfide, in ogni caso scoprire le probabili formazioni di tutte queste partite di Serie A è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi: andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli che dovrebbero utilizzare nelle partite in programma tra martedì 28 e mercoledì 29 luglio, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni Serie A in questa trentasettesima giornata del massimo campionato a cominciare appunto dai due incontri del martedì, che saranno in programma nelle prossime ore.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: PARMA ATALANTA

Parma già salvo, Atalanta in corsa per il secondo posto, i 100 gol e con il pensiero alla Champions League. Mister Roberto D’Aversa sceglierà il 4-3-3 ma con ancora diversi dubbi sugli interpreti, ad esempio entrambi i terzini, ma anche tra Kucka e Barillà a centrocampo e su chi dovrà affiancare nel tridente offensivo le due certezze Kulusevski e Gervinho (forse Caprari leggermente favorito). Dopo il pareggio contro il Milan invece Gian Piero Gasperini ha Toloi squalificato in difesa, dove potrebbe rifiatare anche Djimsiti, dunque ci attendiamo spazio per Sutalo e forse anche Caldara. Possibile turnover anche per De Roon e in questo caso si candida Tameze, avremo poi l’ormai classico ballottaggio Hateboer-Castagne e attenzione anche in avanti, dove Pasalic e Malinovskyi si contendono un posto sulla trequarti e magari stavolta partirà titolare Muriel al posto del connazionale Zapata.

PROBABILI FORMAZIONI INTER NAPOLI

Attenzione alle assenze a San Siro. Antonio Conte ha la solita emergenza a centrocampo perché la vittoria di Genova ha portato la squalifica di Gagliardini, che si aggiunge agli infortuni di Sensi e Vecino: la buona notizia però è il rientro di Barella, che farà coppia con Brozovic. In difesa De Vrij è ancora acciaccato, per cui spazio a Godin oppure Ranocchia insieme a Bastoni e Skriniar. L’attacco però è il reparto più intrigante per l’Inter, perché Lukaku è l’unica certezza: sulla trequarti Eriksen oppure Borja Valero, mentre Sanchez e Lautaro Martinez si contendono il posto al fianco del belga. Nel Napoli mancano invece due pezzi da novanta quali Manolas e Mertens: in difesa ecco dunque la coppia centrale Koulibaly-Maksimovic, mentre in attacco ci potrebbe essere il rilancio di Milik prima punta. Callejon e l’ex Politano si giocano il posto da ala destra, mentre a centrocampo c’è un bel rebus, con Demme e Lobotka in ballottaggio e un altro dubbio che coinvolge addirittura tre giocatori, Ruiz, Allan ed Elmas, che si contendono un solo posto.



