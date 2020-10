Probabili formazioni Serie A/ Moduli e scelte degli allenatori (5^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: CHI SCENDE IN CAMPO NEGLI ANTICIPI DI OGGI?

La Serie A vive la sua 5^ giornata, il massimo campionato dunque ci offrirà un nuovo turno che va ad intersecarsi con l’inizio delle Coppe europee, perché il ritmo è altissimo e non ci saranno mai pause, se non per le Nazionali a novembre. Ci attende un’altra giornata ricca di incontri, fin da oggi grazie ai tre anticipi di Serie A, che a dire il vero era cominciata già ieri sera. In ogni caso, scoprire le probabili formazioni delle partite di Serie A è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli che dovrebbero utilizzare nelle partite in programma oggi, sabato 24 ottobre 2020, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni Serie A in questa quinta giornata del campionato, iniziato in ritardo a causa della pandemia Covid, che adesso deve dunque correre ma sempre con questa incognita che pesa anche sull’analisi delle probabili formazioni di Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A

ATALANTA SAMPDORIA

Atalanta esaltata dal trionfo in Champions League, ma pure la Sampdoria arriva dal bel successo contro la Lazio. Gian Piero Gasperini farà sicuramente un parziale turnover e ad esempio rispetto a mercoledì potrebbero tornare titolari Palomino in difesa e Pasalic a centrocampo, mentre nel ricchissimo attacco della Dea scalpitano Lammers e Miranchuk, già preziose alternative ai “soliti” big. Nella Sampdoria di Claudio Ranieri modulo 4-4-2 con tre dubbi principali: Yoshida-Colley in difesa, Jankto-Verre-Damsgaard in tre per un posto ed infine Ramirez-Keita, mentre l’eterno Quagliarella è sempre il punto di riferimento davanti.

GENOA INTER

Tra le due formazioni di Serie A più tartassate dal Covid in queste settimane, Genoa e Inter dovrebbero proporre degli speculari moduli 3-5-2. Spicca il ritorno di Bastoni come titolare nella difesa dell’Inter, che ha diversi dubbi di spessore a centrocampo, ad esempio Barella-Vidal e Brozovic-Eriksen, mentre in attacco le certezze sono Lautaro Martinez e ancora di più Lukaku, reduce dalla doppietta in Champions League. Per il Grifone segnaliamo soprattutto il ballottaggio Pellegrini-Czyborra in fascia e poi il dubbio tra Scamacca e Shomurodov per affiancare in attacco Pandev, per il quale contro l’Inter non è mai una partita normale.

LAZIO BOLOGNA

Immobile intoccabile in attacco per la Lazio, attenzione alle possibilità di Muriqi per una maglia da titolare, anche a causa delle condizioni non perfette di alcuni nomi di spicco quali Correa e Milinkovic Savic. In difesa potrebbe essere titolare Hoedt, tornato in biancoceleste quest’estate, mentre il Bologna ha De Silvestri acciaccato. In attacco Palacio resta il principale favorito per una maglia da titolare come punto di riferimento avanzato del 4-2-3-1 felsineo, sostenuto poi da Orsolini, Soriano e Barrow che dovrebbero agire sulla trequarti.

