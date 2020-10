Probabili formazioni Serie A/ Moduli e scelte degli allenatori, 6^ giornata

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: LE MOSSE DEGLI ANTICIPI

La Serie A vive la sua 6^ giornata, il massimo campionato dunque ci offrirà un nuovo turno che va ad intersecarsi con le Coppe europee a loro volta ormai entrate nel vivo e nel caso di questa settimana anche della Coppa Italia, perché il ritmo è altissimo e non ci saranno mai pause, se non per le Nazionali a novembre. Ci attende un’altra giornata ricca di incontri, fin da oggi grazie ai tre anticipi di Serie A, che poi vivrà sei incontri domani per terminare con l’ultimo posticipo lunedì sera. In ogni caso, scoprire le probabili formazioni delle partite di Serie A è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli che dovrebbero utilizzare nelle partite in programma oggi, sabato 31 ottobre 2020, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni Serie A in questa sesta giornata del campionato, iniziato in ritardo a causa della pandemia Covid, che adesso deve dunque correre ma sempre con questa incognita che pesa anche sull’analisi delle probabili formazioni di Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A

CROTONE ATALANTA

Modulo 3-5-2 per i padroni di casa calabresi, imperniato sulla coppia d’attacco Simy-Messias, mentre a centrocampo mancherà per squalifica l’ex Cigarini, aprendo un ballottaggio Petriccione-Eduardo Henrique per sostituirlo. Da segnalare nel Crotone anche un paio di altri dubbi: Marrone-Golemic al centro della difesa a tre e Reca-Rispoli come esterno di sinistra. Per l’Atalanta logicamente si dovrà tenere conto anche del turnover, la Dea nelle prossime due uscite affronterà Liverpool e Inter: in difesa dovrebbe tornare titolare Palomino, stessa speranza per Malinovskyi a centrocampo mentre in attacco sono davvero tanti i ballottaggi aperti, con Muriel e Lammers che scalpitano dopo la panchina in Champions League contro l’Ajax.

INTER PARMA

Periodo molto intenso anche per i nerazzurri milanesi. Dopo il pareggio in Ucraina, il turnover potrebbe ad esempio riportare titolari Kolarov in difesa e Perisic a centrocampo, mentre in attacco ci sono meno alternative e dunque toccherà a Pinamonti e Lautaro Martinez in assenza di Lukaku, anche se resta da capire chi giocherà in loro appoggio e se ci sarà dunque spazio per Eriksen. Sul fronte emiliano, Cornelius e Gervinho sono stati risparmiati in Coppa Italia, segnale molto evidente del fatto che mister Liverani li voglia al massimo oggi in campionato. Kucka dovrebbe agire da trequartista, a meno che il Parma si presenti con un atteggiamento aggressivo che proponga Karamoh in appoggio alle due punte. Occhio infine a Grassi, che potrebbe essere adattato da terzino destro.

BOLOGNA CAGLIARI

Il sabato di fine otobre si chiuderà allo stadio Renato Dall’Ara, dove Sinisa Mihajlovic potrebbe rilanciare dal primo minuto Barrow nell’attacco del suo Bologna, mentre rischia la panchina Sansone ed è fuori causa Santander dopo l’infortunio in Coppa Italia. A centrocampo sono favoriti Schouten e Svanberg per comporre la coppia mediana, ma cerca posto a danno di uno dei due anche Dominguez. La risposta del Cagliari dovrebbe essere un 4-3-3 con Sottil che potrebbe essere confermato nel tridente al fianco di Simeone e Joao Pedro. Si segnala poi un dubbio per reparto per Eusebio Di Francesco, che a centrocampo deve scegliere tra Marin e Oliva mentre in difesa ha in ballottaggio Zappa e Faragò.



