Probabili formazioni Serie A/ Moduli e scelte degli allenatori per la 37^ giornata (18-19 maggio 2024)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: CHE COSA ATTENDERCI NELLA 37^ GIORNATA?

C’è chi è virtualmente già in vacanza e chi invece si gioca una stagione intera fra questa e la prossima giornata, negli ultimi 180 minuti del campionato: ecco allora che è molto curioso esaminare il quadro della situazione relativa alle probabili formazioni Serie A per la trentasettesima e penultima giornata che ci tiene compagnia nel terzo weekend di maggio, appuntamento come ormai tradizione assai esteso, se si considera che il primo anticipo è stato già ieri sera mentre gli ultimi due posticipi animeranno un ricco lunedì, con le variabili appunto delle motivazioni ma anche degli impegni, in particolare per Atalanta e Fiorentina che hanno pure una finale europea alla quale pensare – e poi il 2 giugno giocheranno il recupero.

Lo “spezzatino” fa discutere molto in questi ultimi turni nei quali la contemporaneità potrebbe essere preziosa, ma questa è la realtà attuale del calcio e allora gli allenatori devono fare i conti anche con questi aspetti: c’è chi non potrà fare a meno di schierare i propri giocatori migliori e chi potrebbe sorprenderci con qualche scelta particolare, ma tenendo presente tutto questo è per noi giunto il momento di approfondire il discorso relativo alle probabili formazioni di Serie A per la 37^ giornata.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: SCOPRIAMO MODULI E TITOLARI

IL PUNTO SU TORINO MILAN

Partita sicuramente affascinante pensando alla sua storia, ecco allora che nelle probabili formazioni Serie A possiamo adesso spendere qualche parola in più per Torino Milan. I granata di Ivan Juric, dopo la vittoria in rimonta a Verona, potrebbero ancora essere incorsa per un posto nelle Coppe europee e allora ecco che acquistano notevole importanza le scelte del mister. Ci aspettiamo un modulo 3-4-1-2 con Vojvoda, Lovato e Masina nella difesa a tre davanti a Milinkovic-Savic; linea a quattro invece a centrocampo, dove dovremmo vedere in azione da destra a sinistra Bellanova, Tameze, Ilic e l’ex Rodriguez; infine, il reparto offensivo granata dovrebbe prevedere Ricci come trequartista più i due attaccanti Zapata e Sanabria, favorito su Okereke.

Dall’altra parte abbiamo un Milan ormai certo del secondo posto dopo la bella vittoria contro il Cagliari di settimana scorsa, ma i rossoneri vogliono chiudere bene l’avventura di Stefano Pioli. Il modulo di riferimento dovrebbe essere il 4-3-3 con Sportiello ancora una volta titolare a causa degli acciacchi di Maignan; in difesa Calabria è favorito su Kalulu come terzino destro in un reparto poi completato da Tomori, Thiaw e Theo Hernandez; un ballottaggio è segnalato anche a centrocampo tra Musah (nettamente favorito) e Adli, mentre le altre due maglie andranno a Bennacer e Reijnders; infine, anche a causa di un paio di defezioni, non dovrebbero esserci dubbi sul tridente offensivo rossonero con Pulisic e Rafael Leao ai fianchi di Giroud.

