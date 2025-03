PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: CHI GIOCA DOPO LA SOSTA?

Un nuovo allenatore sulla panchina della Juventus, qualche infortunio durante le due settimane di sosta e diversi squalificati. Non mancheranno quindi notizie intriganti nelle probabili formazioni Serie A per le partite della trentesima giornata, con la quale di fatto comincia la volata verso gli obiettivi di ogni squadra in questo campionato di Serie A 2024-2025. Insomma, gli spunti sono parecchi, fin dalla partita del sabato pomeriggio Como Empoli, alla quale dedichiamo l’apertura per le probabili formazioni Serie A indagando come al solito fra dubbi e scelte degli allenatori.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: FOCUS COMO EMPOLI

Eccoci allora a parlare appunto di Como Empoli per le probabili formazioni Serie A. I lariani di Cesc Fabregas sono reduci da una sconfitta forse immeritata contro il Milan, la salvezza è vicina ma non ancora certa e allora contro la terzultima sarebbe fondamentale vincere per regalarsi un finale sereno. Pesano le squalifiche di Alli e soprattutto Nico Paz, in attacco dunque dovremmo vedere il “vero” centravanti Cutrone con le ali Diao e Strefezza. A centrocampo invece il perno è Perrone, con Da Cunha e Caqueret mezzali, infine davanti a Butez ci aspettiamo Goldaniga e Kempf centrali, con Smolcic terzino destro e Valle a sinistra.

L’Empoli di Roberto D’Aversa si accinge invece a vivere una storica semifinale di Coppa Italia, ma in campionato ha raccolto appena tre punti nelle ultime 14 giornate e di conseguenza adesso è davvero a rischio, motivo per cui avrebbe estremo bisogno di tornare da Como con un risultato positivo. Per l’Empoli non ci sono squalificati, Marianucci e Goglichidze tuttavia si giocano il posto al fianco di Ismajli e Viti nella difesa a tre davanti a Silvestri; a centrocampo Grassi ed Henderson, con i due esterni Gyasi e Pezzella, mentre Esposito e Cacace agiranno alle spalle del centravanti, maglia in ballo fra Kouamè e Colombo.