PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: CHI GIOCA A PASQUA E DINTORNI?

Eccoci al turno pasquale, il campionato non si ferma e allora dobbiamo parlarvi di moduli e titolari, dubbi e scelte degli allenatori, insomma anche oggi sabato 19 aprile 2025 la nostra attenzione va alle probabili formazioni Serie A. Più che le festività contano evidentemente gli impegni, a maggior ragione in una lotta scudetto che forse mai in precedenza era stata così sbilanciata per il numero di partite stagionali giocate dalle due rivali per il tricolore. Anche a Pasqua di conseguenza tifosi e appassionati non potranno distrarsi e allora largo ad alcune considerazioni sulle probabili formazioni Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: FOCUS LECCE COMO

Marco Giampaolo ha bisogno di tornare alla vittoria dopo un lungo periodo di calo che ha messo i giallorossi a rischio retrocessione, saranno quindi molto delicate le sue mosse per le probabili formazioni Serie A, ovviamente parlando di Lecce Como. Ci sono un paio di dubbi nel modulo 4-3-3 dei salentini: Guilbert è favorito su Jean come terzino destro al fianco di Baschirotto, Gaspar e Gallo, che saranno gli altri difensori titolari davanti al portiere Falcone. Il dubbio più significativo è però forse quello tra Ramadani e Berisha come regista di centrocampo fra le due mezzali Colibaly e Helgason, infine in attacco Krstovic sarà naturalmente il centravanti, con Pierotti ala destra e Tete Morente a sinistra.

Cesc Fabregas invece può sorridere per un progetto in crescita e per una salvezza ormai vicinissima dopo le ultime due vittorie consecutive. Lariani quindi decisamente sereni in vista della trasferta in Puglia, che dovrebbero affrontare con il modulo 4-2-3-1: davanti a Butez avremo Vojvoda, Goldaniga e Kempf, mentre la maglia da terzino sinistro potrebbe essere contesa fra Moreno e Valle. A centrocampo agiranno Da Cunha e Caqueret, mentre Ikoné e Strefezza sono in ballottaggio per il posto da ala destra che aprirà il reparto offensivo con Paz e Diao alle spalle di Douvikas, a meno di inserire Perrone a centrocampo (modulo 4-3-3) al posto del greco.