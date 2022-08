Probabili formazioni Serie A/ Moduli, mosse e scelte degli allenatori (2^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: CHI GIOCA NELLA 2^ GIORNATA?

Eccoci ad un nuovo appuntamento con l’analisi delle probabili formazioni Serie A: siamo ovviamente alla seconda giornata che viene disputata tra sabato 20 e lunedì 22 agosto, e come sempre vogliamo approfondire quali possano essere le scelte degli allenatori per le singole gare. Prenderemo in considerazione solo alcuni match, iniziando chiaramente dagli anticipi: è una fase interessante questa nello studio delle probabili formazioni Serie A, perché siamo solo in agosto e con un calciomercato che, ancora aperto, può modificare parecchie cose nei prossimi giorni.

Sia come sia, il campo ha già espresso i suoi primi verdetti: non solo i risultati delle partite, ma anche in che modo i tecnici hanno deciso di iniziare la loro stagione (o il campionato), noi dunque dobbiamo tenere conto di quanto visto settimana scorsa ma, anche, avere in mente che le valutazioni degli allenatori possono cambiare anche solo per le analisi tecniche, e non necessariamente in materia di infortuni o squalifiche. Dunque vediamo: le probabili formazioni di Serie A per la 2^ giornata sono in attesa di essere sviscerate e quindi iniziamo il nostro viaggio…

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: TORINO LAZIO

Torino Lazio è la prima partita che analizziamo con le probabili formazioni Serie A. Si affrontano due allenatori le cui convinzioni tattiche sono ferree: Ivan Juric è fedelissimo al 3-4-2-1, Maurizio Sarri non si è mai scostato dal 4-3-3. All’interno di questi moduli poi possono arrivare variazioni sul tema: nel Torino per esempio Lukic sembra reintegrato nel gruppo, e sarebbe titolare al fianco di Samuele Ricci con il “sacrificio” di Linetty, mentre nella Lazio a rimanere fuori è ovviamente Luis Maximiano (espulso dopo 4 minuti dall’esordio in Serie A) che lascerà spazio a Provedel, al momento in vantaggio su Adamonis come alternativa tra i pali biancocelesti. Per il resto, dovremmo vedere le solite scelte: Juric insiste con Sanabria da prima punta e alle sue spalle il tandem Vlasic-Radonjic (entrambi da rilanciare rispetto alla passata stagione), Sarri invece dovrebbe ridare una maglia a Luis Alberto ma confermare Cataldi come regista, dunque per adesso Marcos Antonio si deve accontentare della panchina.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: INTER SPEZIA

In Inter Spezia Simone Inzaghi prosegue con la linea dell’usato sicuro: rispetto alla formazione dell’anno scorso il tecnico piacentino inserisce soltanto Romelu Lukaku, anche perché già dopo la prima partita Mkhitaryan si è fermato e dunque sarà indisponibile (ci sono Barella e Calhanoglu sulle mezzali), mentre Asllani deve ancora crescere prima di poter pensare di sfilare la maglia da titolare a Brozovic. Sugli esterni confermati Dumfries e Gosens, come attaccanti invece al fianco del belga ci sarà ancora Lautaro Martinez, con il turnover offensivo che presumibilmente inizierà con l’arrivo della Champions League. Nello Spezia invece, dopo la vittoria all’esordio, Luca Gotti ha ancora meno dubbi: l’allenatore veneto conferma il 3-5-2 con Caldara, Kiwior e Nikolaou a protezione del nuovo portiere Dragowski, poi due esterni in Gyasi e Reca con una mediana nella quale Simone Bastoni fa l’interno tattico lasciando a Bourabia la regia e Agudelo gli inserimenti senza palla. Davanti, attenzione al talento di Verde che sarà al servizio di Nzola, attaccante da ritrovare e che intanto ha timbrato la prima in Serie A con un gol decisivo.











