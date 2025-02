PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: I TITOLARI PER IL WEEKEND

Archiviati i playoff delle varie Coppe europee, ci attende la ventiseiesima giornata prima di una settimana che sarà all’insegna della Coppa Italia e del recupero di Bologna Milan, ben quattro mesi dopo la data originaria. Quindi per molte big (e in realtà anche per l’Empoli) la prossima settimana sarà ancora ricca di impegni, anche se qualche eliminazione di troppo – che pagheremo nel ranking Uefa stagionale – avrà almeno l’effetto di semplificare il compito degli allenatori da qui a fine stagione: una modesta consolazione, ma un elemento ovviamente significativo per le probabili formazioni Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: FOCUS VENEZIA LAZIO

Nel sabato pomeriggio spiccherà Venezia Lazio, delicata anche se per motivi assai diversi tra le due squadre. Le probabili formazioni Serie A ci ricordano che Eusebio Di Francesco, reduce dalla sconfitta sul campo del Genoa, dovrebbe affidarsi al modulo 3-5-1-1. In assenza di Stankovic il titolare in porta sarà ancora Radu, protetto da una difesa a tre nella quale è aperto un ballottaggio fra Schingtienne e Marcandalli. A centrocampo spicca invece la regia di Nicolussi Caviglia, ma ci sarà un’altra maglia contesa, in questo caso fra Busio e Zampano. Infine, il reparto offensivo del Venezia dovrebbe prevedere il trequartista Oristanio alle spalle del centravanti Fila.

La Lazio arriva invece dal pareggio nel big-match con il Napoli: adesso Marco Baroni deve tornare a vincere, anche se al Penzo non avrà lo squalificato Rovella, per cui ci aspettiamo Guendouzi e uno tra Dele-Bashiru (favorito) e Belahyane nel cuore della mediana biancoceleste. Due maglie dovrebbero essere in bilico anche in difesa, con Romagnoli e Lazzari favoriti rispettivamente su Gigot e Marusic; in attacco invece Noslin e Pedro si contendono la maglia di centravanti lasciata libera da Castellanos, con Isaksen, Dia e Zaccagni che dovrebbero invece formare il trio sulla trequarti.