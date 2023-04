Probabili formazioni Serie A/ Quali mosse per Sarri e Allegri? (29^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: IL BIG MATCH

Naturalmente l’analisi delle probabili formazioni di Serie A deve passare anche da Lazio Juventus, il big match del Sabato Santo. Potremmo dire che siano i biancocelesti degli ex: Ciro Immobile non ha mai avuto l’occasione di confrontarsi con la prima squadra della Juventus, ma in Primavera ha fatto fuoco e fiamme soprattutto al Torneo di Viareggio, portandosi a casa il titolo di capocannoniere e miglior giocatore. Il problema di Immobile è che, quando avrebbe potuto affacciarsi ai professionisti, la Juventus era in un momento di ricostruzione e aveva bisogno di certezze: nel primo anno di Antonio Conte c’era un Alessandro Matri reduce da sei mesi del tutto positivi e in sede di calciomercato era arrivato Mirko Vucinic, in più Fabio Quagliarella tornava dal lungo infortunio e a rimanere fuori era un certo Alessandro Del Piero, per quanto trentasettenne: forse Immobile avrebbe potuto fare comodo, ma la realtà ha detto altro.

Oggi continua a segnare con la Lazio, e questa sera dovrebbe giocare dopo i problemi fisici che quest’anno lo hanno parecchio bersagliato: ad allenarlo è Maurizio Sarri, che proprio duellando con i biancocelesti ha vinto lo scudetto del lockdown, ma alla Juventus è durato un solo anno a causa del flop in Champions League e di un rapporto non troppo idilliaco con una parte dello spogliatoio. Forse, anche qui, con il senno di poi i bianconeri avrebbero potuto fare altre scelte… (agg. di Claudio Franceschini)

IL MATCH DEI RIMPIANTI

Nelle probabili formazioni di Serie A analizziamo anche Sampdoria Cremonese, che potremmo considerare il match dei rimpianti: a dire il vero non è che blucerchiati e grigiorossi, almeno per il momento, abbiano una posizione per la quale possano considerare gli “e se” del caso, la distanza dalla quartultima posizione è amplissima e non ci sono mai state davvero le possibilità di salvarsi. Dunque, potremmo parlare di una partita che a Marassi si gioca tra due squadre ormai condannate: Dejan Stankovic è tornato alla difesa a 4, ritrova Nuytinck che giocherà al centro insieme ad Amione con Zanoli e Augello sulle corsie laterali, nel settore nevralgico del campo i due favoriti sono Winks e Rincon con Cuisance eventualmente spostato esterno a sinistra.

Sull’altro versante avremo Léris, poi Djuricic ancora una volta farà il trequartista in appoggio a Gabbiadini, in alternativa spazio a Lammers che toglierebbe un esterno per tornare al 3-4-1-2 (o magari un centrocampista, giocando con il 4-3-1-2). Nella Cremonese, Davide Ballardini deve rinunciare all’ex Alex Ferrari: ci sarà allora Aiwu per completare la difesa con Bianchetti e Vasquez, in mezzo il solito trio Benassi-Pickel-Meité con Sernicola e Valeri che agiranno sulle fasce laterali. Davanti, Okereke deve dare nuovamente forfait e chiaramente è una perdita importante; il suo posto lo prenderà Tsadjout, favorito su Daniel Ciofani per fare reparto insieme a Dessers. (agg. di Claudio Franceschini)

CHI GIOCA NELLA 29^ GIORNATA?

Quali sono i giocatori che scenderanno in campo nella 29^ giornata? La nostra analisi sulle probabili formazioni di Serie A risponde a questa domanda, con il consueto riassunto sulle scelte degli allenatori che, come sempre, dovranno tenere conto degli impegni pre e post turno (ricordiamo che si gioca venerdì 7 e sabato 8 aprile), tra Coppa Italia e coppe europee ci sono parecchie squadre il cui periodo è particolarmente intenso e questo naturalmente influisce sulle mosse che i tecnici devono compiere, anche perché non tutte le partite di questa 29^ giornata sono uguali per importanza e grado di difficoltà.

Ecco perché il focus sulle probabili formazioni di Serie A diventa importante: qualcuno ha fatto turnover nel turno precedente, altri lo faranno oggi, altri ancora non lo faranno del tutto e noi dobbiamo scoprire quali potrebbero essere le conferme, quali le sorprese, quali ancora i calciatori che non avranno la possibilità di scendere in campo perché infortunati o squalificati. Diamo subito la nostra scorsa alle probabili formazioni di Serie A partendo dai temi che ci sembrano più interessanti, prendendo in esame alcuni aspetti di questa intrigante 29^ giornata di campionato.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: GLI SQUALIFICATI

Parlando delle probabili formazioni di Serie A per questa 29^ giornata, uno dei primi dati interessanti riguarda ovviamente gli squalificati. Per il turno della Settimana Santa sono 10 i calciatori che non potranno scendere in campo: il primo è Danilo D’Ambrosio che sconta la seconda giornata di stop dopo aver già saltato il match di San Siro contro la Fiorentina, mentre è curioso il caso di Moise Kean che, rientrato dai due turni per la reazione su Gianluca Mancini, ha realizzato il gol con cui la Juventus ha battuto il Verona ma è stato nuovamente fermato dal Giudice Sportivo. All’Allianz Stadium sabato scorso giallo pesante per Fabio Depaoli, che lascerà per un turno la fascia destra dell’Hellas.

Sempre riguardo la corsa salvezza la Sampdoria dovrà fare a meno di Jeison Murillo, un ex blucerchiato come Lorenzo Tonelli non potrà invece giocare nell’Empoli che arriva a San Siro per sfidare il Milan. Perdita pesante per il Lecce che ospita la capolista Napoli: al Via del Mare non ci sarà Alexis Blin, mezzala diventata intoccabile nello scacchiere tattico di Marco Baroni. Altrettanto determinante può essere la squalifica di Roberto Pereyra nell’Udinese; infine, l’Atalanta impegnata nella corsa alla Champions League dovrà fare a meno dell’esperienza di Rafa Toloi e la Fiorentina, che è in grande striscia positiva, perde il suo metronomo Sofyan Amrabat.











