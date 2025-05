PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: CHI GIOCA NELLA TERZULTIMA GIORNATA?

C’è chi ha le idee chiare e chi deve centellinare le energie, chi ha già tagliato il traguardo e chi deve lottare duramente, chi ha grandi sogni e chi invece purtroppo timori concreti: le probabili formazioni Serie A si fanno di conseguenza sempre più interessanti in occasione delle partite della 36^ giornata. Dallo scudetto alla salvezza, c’è ancora praticamente tutto da decidere, salvo la retrocessione del Monza e una manciata di squadre tranquille a metà classifica, quindi le mosse degli allenatori sono più che mai interessanti fin dalle partite di oggi, sabato 10 maggio 2025.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: FOCUS EMPOLI PARMA

La salvezza non ha nulla da invidiare alle lotte ai piani alti a questo punto del campionato, ecco perché per le probabili formazioni Serie A ci focalizziamo ora su Empoli Parma. I toscani navigano in pessime acque dopo la sconfitta contro la Lazio, che ha lasciato in eredità anche la squalifica di Colombo, per cui in attacco per i toscani dovremmo vedere Esposito come prima punta, con Cacace e Fazzini a sostegno nel 3-4-2-1. Gli indisponibili sono tanti, poche alternative e pochi dubbi: Gyasi e Pezzella esterni, Henderson e Grassi nel cuore della mediana e la difesa a tre con Viti, Ismajli e Goglichidze davanti al portiere Vasquez.

Gli assenti sono in verità numerosi anche per il Parma, comunque molto più vicino al traguardo della salvezza, anche se la sconfitta casalinga contro il Como è stata una frenata forse inattesa settimana scorsa. In questo caso il modulo dovrebbe essere il 3-5-2 e anche per gli emiliani le tante assenze praticamente azzerano i dubbi dell’allenatore: in porta Suzuki; i tre difensori dovrebbero essere Delprato, Leoni e Valenti; Hainaut a destra e Valeri a sinistra dovrebbero essere i due esterni, con Keita in regia e le mezzali Ondrejka e Sohm; infine, Pellegrino e Bonny dovrebbero essere i due attaccanti.