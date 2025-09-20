Probabili formazioni Serie A: moduli, scelte e mosse degli allenatori in vista delle partite della 4^ giornata di campionato, 20-21 settembre 2025

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: INCROCI PARTICOLARI NELLA QUARTA GIORNATA

L’appuntamento classico con le probabili formazioni Serie A ci riserverà situazioni particolari nelle partite della quarta giornata in programma fra sabato 20 e domenica 21 settembre, perché sarà un incrocio molto particolare fra squadre che sono state impegnate nella scorsa settimana e chi invece scenderà in campo nella prossima.

In particolare, Atalanta, Inter, Juventus e Napoli arrivano dalla prima giornata di Champions League, mentre settimana prossima avremo il debutto di Bologna e Roma in Europa League ma anche la Coppa Italia che chiamerà in campo tante squadre medio-piccole della nostra Serie A, ma anche il Milan.

La stagione entra sempre più nel vivo e quindi pure le scelte degli allenatori si fanno sempre più intriganti nelle probabili formazioni Serie A, anche se per ora i ritmi non sono eccessivamente serrati e chi ha giocato in infrasettimanale nei giorni scorsi non dovrà farlo settimana prossima (e viceversa).

Il discorso è valido anche per Bologna Genoa, partita leggendaria nella storia del calcio italiano, che aprirà il sabato della quarta giornata di campionato e che poniamo quindi adesso al centro della nostra attenzione per le probabili formazioni Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: FOCUS BOLOGNA GENOA

Non mancano i ballottaggi nelle probabili formazioni Serie A per Vincenzo Italiano in un Bologna reduce dalla sconfitta di misura a San Siro contro il Milan. Il tecnico degli emiliani ha ben due dubbi in difesa, cioè Heggem-Vitik e Lykogiannis-Miranda, in una retroguardia a quattro (il modulo è il 4-2-3-1) nella quale le certezze dovrebbero essere Zortea e Lucumì oltre al portiere Skorupski. Ferguson e Freuler saranno invece la coppia nel cuore di centrocampo, con Orsolini e Cambiaghi esterni d’attacco e un altro ballottaggio tra Fabbian e Odgaard come trequartista centrale, tutti alle spalle di Castro che sarà la prima punta.

Modulo 4-2-3-1 anche per il Genoa di Patrick Vieira, che arriva invece dal buon pareggio agguantato a Como. Il Grifone in difesa ha le idee chiare: Leali in porta e davanti a lui Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez e Martin da destra a sinistra. Sembrano certi del posto anche Frendrup e Masini in mediana, sulla trequarti d’attacco è invece molto più complicato sbilanciarsi perché potremmo vedere Malinovskyi, Gronbaek e Carboni, ma puntano a un posto anche Stanciu ed Ellertson ed inoltre uno dei tre potrebbe essere sacrificato in favore di Sabelli per un assetto più difensivo. Infine, il centravanti ospite sarà Colombo.