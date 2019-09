Probabili formazioni Serie A/ Moduli, mosse e scelte degli allenatori (5^ giornata)

Ci avviciniamo alle probabili formazioni di Serie A leggendo, partita per partita, le potenziali scelte degli allenatori per la quinta giornata: siamo finalmente nel turno infrasettimanale, e dunque si torna a giocare 48 ore dopo una giornata che ancora una volta ha regalato grandi emozioni. Non ci resta che valutare cosa i tecnici decideranno: possibile che arrivi il turnover, anche se va detto che alcune seconde linee sono state impiegate soprattutto nel fine settimana scorso. In particolare però le squadre che saranno impegnate in Europa dovranno attuare una progettualità legata ai minuti in campo di alcuni protagonisti; in ogni caso iniziamo subito la nostra analisi legata alle probabili formazioni di Serie B.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA UDINESE

Nel derby triveneto ci sono due squalificati: Kumbulla da una parte, De Paul dall’altra. Il Verona dunque pensa a Dawidowicz per completare la difesa, nell’Udinese Okaka e Lasagna dovrebbero rappresentare il tandem offensivo con Sema schierato largo a sinistra. Per il resto, dovrebbero esserci poche modifiche: Ivan Juric però riabbraccia Stepinski, che per squalifica ha saltato la partita di Torino persa in rimonta contro la Juventus.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA JUVENTUS

Torna Balotelli, che nell’esordio con il Brescia potrebbe essere titolare; gli fa spazio Ayé con la conferma di Alfredo Donnarumma. Partita da ex per Matri e Romulo (solo il secondo titolare), nella Juventus potrebbe non giocare Cristiano Ronaldo che ha un piccolo problema, si rivedono tanti titolari mentre il ballottaggio è tra Danilo e Cuadrado con il colombiano che può scalare a terzino oppure contendere a Bernardeschi la maglia di esterno alto a destra.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA ATALANTA

Squalificato Gianluca Mancini, sarà Juan Jesus ad affiancare Fazio nella difesa della Roma: si rivede Smalling, che però sarà in panchina. Cambia poco rispetto a domenica, ma occhio ad Amadou Diawara che può far tirare il fiato a Cristante o Veretout. Nell’Atalanta ritorna Hateboer come titolare, possibile spazio anche per l’ex Rafa Toloi e Alejandro Gomez e Freuler dovrebbero riprendere il posto dal primo minuto, dopo il turnover contro la Fiorentina.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA SAMPDORIA

Le certezze dei viola si chiamano Chiesa e Ribéry, ancora in campo nel nuovo 3-5-2 di Vincenzo Montella; il tecnico peraltro potrebbe sostituire il solo Dalbert che non sta bene (si prepara dunque Venuti per giocare a sinistra) e puntare sui soliti noti, così anche la Sampdoria ma Linetty a centrocampo potrebbe avere la meglio su Ronaldo Vieira, così da spostare Ekdal in cabina di regia. Ballottaggio tra Emiliano Rigoni e Caprari: favorito il secondo.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA BOLOGNA

Nel Genoa si dovrebbe rivedere Pinamonti, che aveva lasciato il posto a Favilli: l’ex di Inter e Frosinone affiancherà Kouamé in attacco, torna Cristian Romero e dunque rischia il posto Cristian Zapata in difesa. Bologna con i soliti noti, ma rispetto alla sconfitta contro la Roma rischia Dijks (pronto dunque Krejci, oppure Ibrahima Mbaye che traghetterebbe a sinistra) mentre Destro dovrebbe lasciare la maglia da titolare al grande ex Palacio, pronto a giocare come prima punta.

PROBABILI FORMAZIONI INTER LAZIO

A rimanere fuori per l’Inter a punteggio pieno potrebbe essere Romelu Lukaku: il suo sostituto in questo momento è Politano, che dunque può affiancare Lautaro Martinez ma si pensa anche all’esordio di Alexis Sanchez. Lazio che non si scosta dal 3-5-2: Bastos insidia la maglia di Stefan Radu in difesa, Sergej Milinkovic-Savic e Luis Alberto saranno come sempre le due mezzali con Joaquin Correa che farà da supporto al bomber Immobile.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI CAGLIARI

Si rivedono alcuni titolari nel Napoli: Meret in porta ma forse non Manolas in difesa (il greco non è al top), poi Callejon sulla corsia destra e Mertens in attacco, dove Fernando Llorente potrebbe essere confermato visto il grande momento. Cagliari senza Cigarini: l’ex Rog dunque adattato a playmaker con Nandez e Ionita sulle mezzali, Birsa favorito per giocare sulla trequarti a supporto dei confermatissimi Giovanni Simeone e Joao Pedro, da cui passano le fortune della squadra isolana.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA SASSUOLO

Il Parma potrebbe dover rinunciare ancora a Kucka e Alberto Grassi, dunque si va verso la conferma di Brugman e Barillà come supporter di Hernani; davanti Kulusevski resta in vantaggio su Karamoh che però ci prova e potrebbe addirittura prendere il posto di Gervinho. Sassuolo con Boga che invece può avere la meglio su Defrel, conferme per Domenico Berardi e Caputo (8 gol in due), a centrocampo il solito terzetto formato da Hamed Traoré, Obiang e Duncan.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL LECCE

Sfida salvezza al Mazza e Spal che se la gioca con Federico Di Francesco insieme a Petagna in attacco, D’Alessandro non ce la fa e dunque Sala dovrebbe agire a sinistra con Tomovic avanzato a destra sulla linea dei centrocampisti. Spazio poi a Lapadula o Babacar nell’attacco di un Lecce che dovrebbe ritrovare Majer e Tabanelli a centrocampo e Marco Mancosu, due gol consecutivi, a giocare sulla trequarti con una difesa che sarà la stessa a protezione di Gabriel.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO MILAN

Nel Torino la grande novità è Nkoulou che torna convocato, ma attenzione a Bonifazi che non ha alcuna intenzione di perdere il posto: il camerunense potrebbe partire dalla panchina, verso un posto da titolare anche Diego Laxalt con Verdi che dovrebbe affiancare Belotti. Tanti dubbi nel Milan: torna Calabria dalla squalifica, Théo Hernandez potrebbe essere titolare a sinistra, Calhanoglu rischia sulla pressione di Paquetà e potrebbe esserci la conferma di Rodrigo Leao al fianco di Suso, e come supporto di Piatek.



© RIPRODUZIONE RISERVATA