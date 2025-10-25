Probabili formazioni Serie A: andiamo a scoprire moduli, mosse e scelte degli allenatori per le partite della 8^ giornata, 25-26 ottobre 2025

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: TRA LE COPPE E L’INFRASETTIMANALE

Le probabili formazioni Serie A per le partite dell’ottava giornata fanno i conti con una situazione particolare: le nostre sette rappresentanti in Europa arrivano da una settimana di Coppe con esiti anche molto discordanti fra loro, per tutti invece arriverà poi il turno infrasettimanale, quindi dosare le forze sarà in molti casi una necessità.

Chissà se qualche volta dovrà fare turnover anche chi non ha le Coppe, di certo per chi è impegnato in Europa siamo nel mezzo di un ciclo di sette partite in tre settimane e allora le mosse degli allenatori sono anche più del solito al centro dell’attenzione, con le loro scelte su moduli e titolari che assumono una speciale rilevanza.

Oggi sabato 25 ottobre 2025 spicca naturalmente Napoli Inter, anche perché Antonio Conte e Cristian Chivu ci arrivano in due momenti che non avrebbero potuto essere più diversi e allora saranno molto significative soprattutto le scelte di Conte dopo il ko ad Eindhoven proprio mentre l’Inter calava il poker nel vicino Belgio.

Ci saranno però ben quattro partite da seguire oggi per le probabili formazioni Serie A e allora potremmo concentrarci adesso in particolare su uno dei primi due appuntamenti del pomeriggio, cioè Parma Como, che tra l’altro ci offrirà la sfida fra due allenatori spagnoli, come non capita spesso nel campionato italiano.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: FOCUS PARMA COMO

Carlos Cuesta è la novità assoluta di questo campionato, il suo Parma arriva dal pareggio per 0-0 sul campo del Genoa e oggi pomeriggio gli emiliani dovrebbero affidarsi a un modulo 3-5-2 per le probabili formazioni Serie A. Spiccano in particolare due ballottaggi ancora aperti per il Parma oggi, cioè quello tra Estevez e Sorensen come mezzala di centrocampo al fianco del regista Keita e il dubbio tra Almqvist e Lovik sulla fascia sinistra, mentre il tandem d’attacco dei padroni di casa dovrebbe essere formato da Pellegrino e dall’ex di turno Cutrone.

Per il Como parliamo naturalmente di Cesc Fabregas e dei suoi ragazzi, a caccia di conferme dopo la splendida vittoria contro la Juventus nella scorsa giornata. Il modulo dei lariani è il 4-2-3-1, con Morata che potrebbe essere favorito su Douvikas come prima punta e altri due ballottaggi aperti, cioè Diego Carlos-Ramon nella coppia difensiva centrale e Valle-Alberto Moreno come terzino sinistro. Da ricordare inoltre che Jesus Rodriguez è squalificato, ma in questo il Como fa partita pari con il Parma, che ha Ndiaye fermato dal giudice sportivo.