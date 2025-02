PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: MOSSE DELICATE PER GLI ALLENATORI

Sarà molto intensa la ventitreesima giornata, con match di lusso tra le big ma anche partite fondamentali in ottica salvezza, a loro volta quindi preziose per le probabili formazioni Serie A, dal momento che le mosse degli allenatori potrebbero lasciare il segno anche nella lotta per la permanenza nella massima categoria. Ecco allora che, prima di una domenica nella quale saranno soprattutto il derby Milan Inter e poi Roma Napoli a prendersi la scena, vogliamo concentraci su Monza Verona, il match in assoluto più delicato fra quelli in programma oggi, sabato 1 febbraio 2025.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: FOCUS MONZA VERONA

Il Monza arriva dalla sconfitta contro il Genoa che relega in modo sempre più netto i brianzoli all’ultimo posto della classifica; il Verona arriva invece dal pareggio nel derby contro il Venezia, che non si può certo dire abbia dato una scossa al campionato degli scaligeri. Per entrambe le parti la retrocessione è un rischio concreto, allora le mosse dei due allenatori Salvatore Bocchetti e Paolo Zanetti in Monza Verona sono il nostro primo step per le probabili formazioni Serie A, con uno squalificato per parte, cioè Bianco e Duda.

Nel Monza il nuovo arrivato Palacios entra in ballottaggio con D’Ambrosio per completare la difesa a quattro con Pereira, Izzo e Carboni davanti al portiere Turati. Altra linea a quattro pure a centrocampo con Sensi e Urbanski affiancati dagli esterni Ciurria a destra e Kyriakopoulos a sinistra, infine Caprari è favorito su Mota per affiancare Maldini in attacco. Nel Verona ecco in porta Montipò, protetto dai tre difensori Dawidowicz, Coppola e Ghilardi; Bradaric e Lazovic si contendono il posto da esterni sinistro di un centrocampo completato da Tchatchoua, Serdar e Belahyane, mentre Kastanos-Mosquera è il dubbio sulla trequarti per affiancare Suslov dietro alla punta Sarr.