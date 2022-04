Probabili formazioni Serie A/ Moduli, mosse e scelte per la 31^ giornata

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: CHI GIOCA NELLA 31^ GIORNATA?

Le probabili formazioni di Serie A per la 31^ giornata sono il modo che abbiamo per analizzare le mosse degli allenatori, i loro moduli, i dubbi e le incertezze nelle varie partite: chi scenderà in campo in questo turno? Si torna dalla sosta per le nazionali, che per l’Italia ha voluto dire una bruciante eliminazione sulla strada verso il Qatar: per la seconda edizione consecutiva non giocheremo i Mondiali, dopo la Svezia c’è stata la Macedonia del Nord ed è di magra consolazione – oltre a non aiutare a risolvere i problemi alla radice – pensare che solo otto mesi fa ci siamo laureati campioni d’Europa.

Adesso però si torna a giocare in campionato, in una 31^ giornata che ci consegna lo straordinario derby d’Italia Juventus Inter ma anche un’intrigante Atalanta Napoli: due gare a vantaggio del Milan? Potrebbe essere così perché i rossoneri ospitano il Bologna nel Monday Night, e vincendo potrebbero realmente approfittare delle sfide dirette per prendere il largo, e fare forse il passo decisivo verso lo scudetto. Come sempre saranno i campi a fornire le loro risposte, ma adesso noi con le probabili formazioni di Serie A iniziamo l’analisi proprio con le due partite di cartello nella 31^ giornata.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: ATALANTA NAPOLI

Al Gewiss Stadium l’Atalanta deve ancora fare i conti con qualche indisponibile, ma lo stesso vale per il Napoli: mancano all’appello Duvan Zapata e Di Lorenzo, soprattutto Osimhen che è squalificato. Gian Piero Gasperini si presenta con il consueto 3-4-2-1, probabilmente Malinovskyi e Koopmeiners a supporto di Muriel anche se Boga, che ha recuperato, potrebbe essere il centravanti tattico per sparigliare le carte. Davanti a Musso non ci sarà Toloi e dunque spazio al terzetto Palomino-Demiral-Djimsiti, a centrocampo Freuler fa coppia con De Roon mentre Hateboer e Zappacosta correranno sulle fasce. Luciano Spalletti dovrà utilizzare Mertens davanti, assente anche il grande ex Petagna; stringe i denti Zielinski che in caso di forfait lascerà la maglia da trequartista Elmas, con Politano e Lorenzo Insigne esterni e un centrocampo nel quale Fabian Ruiz è ristabilito e può affiancare Lobotka, forse preferito a Zambo Anguissa. In porta ci sarà Ospina, in difesa invece Rrahmani è squalificato e dunque Juan Jesus è in vantaggio su Tuanzebe per giocare insieme a Koulibaly, a sinistra Mario Rui dovrebbe farcela e sull’altro versante toccherà stavolta a Malcuit.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: JUVENTUS INTER

Nel derby d’Italia ci sono Locatelli e Lautaro Martinez, entrambi negativizzati: il primo va verso una maglia da titolare nel centrocampo della Juventus che ritrova anche Zakaria (e nel quale Rabiot sembra favorito su Arthur Melo), l’argentino invece potrebbe accomodarsi in panchina a vantaggio di Joaquin Correa, che sarebbe il partner offensivo di Dzeko. Per il resto, i soliti noti o quasi: per Simone Inzaghi la grande notizia è il recupero di Brozovic che si riprende la maglia di regista tra Barella e Calhanoglu, con Dumfries e Perisic esterni. Allegri pensa a Chiellini per affiancare De Ligt in difesa a protezione di Szczesny, De Sciglio farebbe il terzino destro con Cuadrado nel tridente ma a quel punto starebbe fuori Dybala, mentre Vlahovic ce la farà e Morata agirà come laterale sinistro davanti. Altri dubbi? Danilo o lo stesso De Sciglio a sinistra nella Juventus (Luca Pellegrini è squalificato, Alex Sandro ancora non al top), D’Ambrosio o Ranocchia per completare la difesa dell’Inter con Skriniar e Alessandro Bastoni, perché De Vrij potrebbe alzare bandiera bianca come leader del reparto davanti ad Handanovic.











