PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: DOPO IL CALCIOMERCATO

Il calciomercato è “finalmente” chiuso, in genere questa è una buona notizia per gli allenatori, che possono lavorare più serenamente sulle rose a loro disposizione – un elemento naturalmente molto significativo per le probabili formazioni Serie A. Arriviamo da una settimana con due partite di Coppa Italia e un recupero di campionato, ce ne attenderà una con le Coppe europee, ma solo per chi disputa i playoff. Periodo comunque intenso per molti e con posta in palio sempre più alte: d’ora in poi non ci saranno più novità nelle rose, scopriamo le probabili formazioni Serie A innanzitutto per Verona Atalanta, che aprirà le danze fra i tre match di sabato 8 febbraio 2025.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: FOCUS VERONA ATALANTA

Purtroppo spiccano le assenze verso Verona Atalanta, partita che dovrà pagare un prezzo molto alto da questo punto di vista per le probabili formazioni Serie A. Il Verona ci arriva comunque con il sorriso dopo la fondamentale vittoria a Monza, per Paolo Zanetti citiamo in particolare Tengstedt più lo squalificato Duda fra le assenze di spicco, mentre Gian Piero Gasperini punta al ritorno al successo dopo il pareggio contro il Torino e l’eliminazione dalla Coppa Italia. Nella Dea non ci possono essere dubbi: i più sfortunati fra gli assenti sono Scalvini e Scamacca, entrambi al secondo grave infortunio nel giro di pochi mesi.

Fatta la conta di chi resta, il Verona dovrebbe proporre un modulo 3-4-1-2 con Montipò in porta e davanti il trequartista Suslov a supporto di Sarr e Mosquera. In difesa Daniliuc e Dawidowicz si giocano il posto al fianco di Coppola e Ghilardi, mentre Tchatchoua, Niasse, Kastanos e Bradaric dovrebbero giocare da destra a sinistra in mediana. Per l’Atalanta Rui Patricio in porta e Posch subito prezioso per affiancare Hien e Djimsiti nella difesa decimata. Bellanova sarà l’esterno destro, non dovrebbero esserci dubbi sui soliti De Roon ed Ederson in mezzo, mentre a sinistra se la giocano Ruggeri e Zappacosta, come d’altronde anche Samardzic e Pasalic per affiancare De Ketelaere alle spalle di Retegui.