Probabili formazioni Serie A/ Moduli, scelte e mosse degli allenatori (29^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: CHI GIOCA NELLA 29^ GIORNATA?

La 29^ giornata è dietro l’angolo, e allora le probabili formazioni di Serie A vivono un nuovo appuntamento: quali giocatori scenderanno in campo nelle 10 partite che compongono il quadro del decimo turno di ritorno? Avremo ben quattro anticipi il sabato e un Monday Night; tre delle squadre impegnate hanno giocato in Europa a metà settimana, una quarta lo farà tra pochi giorni e dunque anche gli impegni “extra campionato” andranno sottolineati per provare a capire su chi gli allenatori possano puntare in queste partite, tenendo conto di tutti gli altri fattori.

Ricordiamo, prima di tuffarci nell’analisi delle probabili formazioni di Serie A, che la classifica ci parla di una capolista “reale” e una “virtuale”: davanti ufficialmente c’è il Milan dopo il colpo grosso del Maradona, ma l’Inter deve ancora recuperare una partita e dunque potrebbe effettuare il sorpasso. Vedremo, di sicuro la lotta per lo scudetto è straordinaria e non è detto che la Juventus ne sia già tagliata fuori; adesso però è davvero il momento di concentrarci sulle scelte dai campi, e dunque iniziamo il nostro percorso attraverso le probabili formazioni di Serie A per la 29^ giornata.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: SAMPDORIA JUVENTUS

Per quanto riguarda Sampdoria Juventus bisogna parlare di un Massimiliano Allegri ancora in totale emergenza, senza Bonucci e Alex Sandro, con Dybala che non recupera e Bernardeschi squalificato. Con il Villarreal che bussa alle porte, il tecnico toscano potrebbe andare a Marassi tenendo Vlahovic in panchina (almeno inizialmente) puntando sul tandem offensivo formato da Morata, tornato al gol, e Moise Kean che è una sorta di talismano. In difesa invece obbligata la scelta di Rugani al fianco di De Ligt, con Szczesny che potrebbe rifiatare per far giocare Perin (per lui quasi un derby visti i trascorsi con il Genoa). La Sampdoria ritrova Thorsby che sarà titolare in mezzo al campo con Candreva; ballottaggio Ekdal-Rincon per la regia, in difesa Murru deve scontare un turno di squalifica e quindi Marco Giampaolo punterà su Augello a sinistra, con la conferma di Bereszynski a destra. Davanti uno dei tanti ex bianconeri di giornata: Quagliarella ha ritrovato il posto nell’undici di partenza, complice anche l’infortunio di Gabbiadini, e sarà dunque lui ad agire da seconda punta a supporto di Caputo, che ha bisogno di ritrovare il gol per aiutare i blucerchiati a uscire da una brutta situazione di classifica.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: MILAN EMPOLI

Stefano Pioli va al Castellani senza Theo Hernandez, con Alessio Romagnoli al massimo in panchina e il dubbio Giroud, che non sta benissimo: pronto Ibrahimovic, ma potrebbe anche giocare Rebic se lo svedese non dovesse fornire risposte troppo positive. In difesa Florenzi-Calabria sugli esterni oppure Ballo-Touré a sinistra e ballottaggio tra gli altri due, a protezione di Maignan giocheranno Kalulu e Tomori mentre in mezzo al campo si va con il tandem formato da Tonali e Bennacer, perché Kessié dovrebbe avanzare sulla trequarti facendo compagnia a Messias (ancora favorito su Saelemaekers) e Rafael Leao, con Brahim Diaz in panchina. Nell’Empoli Aurelio Andreazzoli punta sull’albero di Natale: spazio al rientro di Ismajli al centro della difesa (con Luperto), soliti due terzini in Stojanovic e Fabiano Parisi mentre in mezzo si continua a puntare sul giovane Asllani, a giocarsi la maglia c’è Benassi che la contende a Bandinelli – Zurkowski non dovrebbe essere in discussione – davanti ci sono Bajrami e Liam Hederson insidiati da Federico Di Francesco, a questo punto lo scozzese potrebbe scalare a fare la mezzala. Pinamonti rappresenta una certezza: la soluzione per sparigliare le carte potrebbe essere quella di mandare in campo il grande ex Cutrone.



