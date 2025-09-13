Probabili formazioni Serie A: moduli, scelte e mosse degli allenatori in vista delle partite della 3^ giornata di campionato, 13-14 settembre 2025

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: CHI GIOCA NEL WEEKEND?

Si riparte: archiviato il calciomercato e salutata anche la sosta per le Nazionali, che ci ha portato due vittorie per l’Italia ma anche la certezza che di nuovo gli Azzurri dovranno faticare per raggiungere i Mondiali, ecco che si può tornare a pensare al campionato e quindi anche alle probabili formazioni Serie A.

Dopo “l’aperitivo” delle due giornate giocate ad agosto, con spunti comunque da non sottovalutare, la ripartenza non potrebbe essere più intrigante, perché il sabato della terza giornata di Serie A ci offrirà il derby d’Italia all’Allianz Stadium con Juventus Inter e in prima serata un’altra classica di lusso come Fiorentina Napoli, con i campioni d’Italia allo stadio Artemio Franchi.

Al netto dei viaggi dei giocatori convocati in Nazionale, gli allenatori hanno potuto lavorare con più calma e con le rose ormai “ufficiali” dopo la chiusura del calciomercato – che in linea di massima per i mister è una buona notizia. Ecco allora che le scelte si fanno ancora più interessanti, ricordando che incombe pure l’inizio della nuova Champions League.

C’è una partita che rischia fatalmente di passare in secondo piano oggi, sabato 13 settembre 2025, ed è Cagliari Parma: per le probabili formazioni Serie A ci concentriamo allora innanzitutto su mosse, moduli e scelte dei due allenatori per la partita in Sardegna, che d’altronde sarà anche la prima in ordine cronologico.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: FOCUS CAGLIARI PARMA

Il Cagliari di Fabio Pisacane riparte dopo la beffarda sconfitta al 95’ a Napoli, partita che comunque ha detto come i rossoblù sardi potranno essere una rivale ostica per chiunque. Nelle probabili formazioni Serie A il Cagliari oggi dovrebbe schierarsi con un modulo 3-5-2. Guai soprattutto in attacco a causa di qualche infortunato, davanti dovrebbero quindi giocare il veterano Belotti e il giovane Esposito, ma attenti anche a Borrelli; altro ballottaggio è quello tra Obert e Idrissi come titolare a sinistra, mentre l’esterno destro sarà Palestra. In mezzo al campo ecco il trio con Adopo, Prati e Folorunsho, mentre nella retroguardia rossoblù indichiamo Zappa, Mina e Luperto davanti al portiere Caprile.

Anche il giovanissimo allenatore spagnolo Carlos Cuesta dovrebbe affidarsi al modulo 3-5-2 per il Parma, che arriva dal pareggio contro l’Atalanta. Quanto ai titolari, ecco in porta Suzuki, con i tre difensori Delprato, Circati e Valenti, nettamente favorito su Ndiaye; gli esterni saranno Lovik a destra e Valeri a sinistra, in mezzo al campo sembrano certi del posto Bernabè e Keita, attenzione invece al ballottaggio Sorensen-Ordonez. Infine, in attacco per il Parma la certezza è Pellegrino, al suo fianco uno tra Oristanio e Almqvist, con il primo forse favorito.