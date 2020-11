Probabili formazioni Serie A/ Moduli, scelte e mosse degli allenatori (8^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: CHI SCENDE IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Serie A riguardano questa volta l’ottava giornata del massimo campionato di calcio: si torna in campo sabato 21 novembre con tre anticipi, di mezzo c’è stata la sosta per le nazionali e questo è sicuramente un aspetto da considerare quando si parla delle scelte da parte degli allenatori, perché alcune società si sono trovate costrette a lavorare con rose ridotte ai minimi termini e comunque senza giocatori importanti, avendo ora pochi giorni per preparare le loro partite. Chi ha a disposizione gruppi più competitivi potrà valutare turnover ampi e soluzioni alternative, altri però saranno costretti ai salti mortali tra infortuni, squalifiche e positività al Coronavirus; comunque noi andiamo a valutare in che modo le squadre potrebbero essere schierate sui vari campi, iniziando la nostra analisi approfondita sulle probabili formazioni di Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: CROTONE LAZIO

Giovanni Stroppa schiera il consueto 3-5-2, modulo speculare a quello di Simone Inzaghi, con la speranza di portare almeno in panchina Rivière e Benali; fuori causa Molina per il Coronavirus, saranno Pedro Pereira e Reca a percorrere le corsie laterali mentre davanti Junior Messias affiancherà Simy, classico ballottaggio Zanellato-Vulic in mezzo. La Lazio ritrova Immobile ma non Strakosha: c’è ancora Reina tra i pali, per il resto formazione titolare con Manuel Lazzari che correrà a destra e Fares che ormai è diventato la prima scelta sull’altro versante, in mezzo Inzaghi ha a disposizione i suoi tre alfieri.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: SPEZIA ATALANTA

La lista degli infortunati in casa ligure è lunghissima: Vincenzo Italiano dovrebbe schierare un 4-3-3 con Nzola supportato da Gyasi e Agudelo nel tridente offensivo, in mezzo invece gran momento per Pobega e mediana tutta italiana con Maggiore e Matteo Ricci a completarla. Gian Piero Gasperini perde Malinovskyi, positivo al Coronavirus: potrebbe essere l’occasione di Aleksey Miranchuk, dato titolare al fianco di Alejandro Gomez alle spalle di Duvan Zapata. Se così fosse, solo panchina per Muriel; torna De Roon, che però potrebbe lasciare spazio a Pasalic almeno nella formazione titolare.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: JUVENTUS CAGLIARI

Senza Bonucci e Chiellini, Andrea Pirlo saluta il ritorno di De Ligt ma potrebbe tornare alla difesa a tre: Danilo e Demiral gli altri due, in alternativa il brasiliano o Frabotta a sinistra e l’arretramento di Cuadrado. Da valutare Federico Chiesa: senza di lui sarà Kulusevski a giocare titolare sulla trequarti, con Cristiano Ronaldo e Morata che spingono ancora Dybala in panchina. Il Cagliari di Eusebio Di Francesco gioca con un 4-3-3: spazio a Zappa e Lykogiannis come terzini, ovviamente davanti vanno Giovanni Simeone e Joao Pedro e il dubbio riguarda la terza maglia nel tridente, con il ballottaggio tra Ounas e Riccardo Sottil reduce dalle fatiche con l’Under 21.

© RIPRODUZIONE RISERVATA