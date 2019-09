Probabili formazioni Serie A/ Moduli, scelte e mosse per la 4^ giornata di campionato

La Serie A vive la sua 4^ giornata, il massimo campionato torna in campo per un nuovo turno, a dire il vero già cominciato ieri con il primo anticipo. Scoprire le probabili formazioni di tutte queste partite di Serie A è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli che dovrebbero utilizzare nelle nove partite che si giocheranno tra sabato 21 e domenica 22 settembre, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni Serie A in questa quarta giornata del massimo campionato che vivrà subito dopo il primo turno infrasettimanale.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE BRESCIA

Nelle probabili formazioni del primo anticipo di Serie A spicca la squalifica di De Paul per tre giornate dopo l’espulsione contro l’Inter, mister Tudor di conseguenza potrebbe schierare Pussetto in coppia con Lasagna in attacco. In mediana potrebbe essere rilanciato Mandragora, in difesa invece da segnalare che è recuperato Troost-Ekong. Nel Brescia invece Corini deve fare a meno per squalifica di Dessena, potrebbero giocare al suo posto Spalek o Zmrhal; in questo secondo caso, avanzerebbe Romulo a ridosso degli attaccanti, in particolare bomber Donnarumma.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS VERONA

Dopo il match contro l’Atletico per la Champions League, Maurizio Sarri in campionato potrebbe fare turnover. Di sicuro la Juventus dovrà fare a meno dell’infortunato Douglas Costa, mentre sono recuperati Danilo e Pjanic. Scalpita Buffon per tornare in campo con la Vecchia Signora, il discorso è simile (pur per motivi differenti) per Dybala. Nel Verona, mister Juric deve ovviare alla squalifica di Stepinski; in attacco tra le possibili soluzioni c’è anche l’idea Tutino falso nove. In difesa potrebbe essere confermato Kumbulla, possibile ballottaggio Gunter-Dawidowicz.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN INTER

Nella difesa del Milan dovrebbe giocare Conti sulla destra, complice l’assenza per squalifica di Calabria. Come regista l’esperto Biglia è favorito su Bennacer, mentre in avanti dovrebbero essere Suso e Paquetà (favorito su Rebic) ad agire in appoggio a Piatek. Sul fronte Inter, Antonio Conte potrebbe rilanciare dal primo minuto Vecino a centrocampo e in attacco è favorita la coppia Lautaro Martinez-Lukaku, anche se il mal di schiena del belga lascia ancora un po’ di cautela. Sulle fasce favoriti D’Ambrosio e Asamoah, il primo in ballottaggio con Lazaro e il secondo insidiato da Biraghi.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO SPAL

Nella difesa del Sassuolo ci attendiamo la conferma per Chiriches, c’è invece un ballottaggio tra Peluso e Toljan. In regia ci sarà Obiang, un altro dubbio neroverde è quello fra Traorè e Locatelli. In attacco Defrel favorito su Boga per affiancare Berardi e Caputo. Nella difesa della Spal, Tomovic può essere preferito nuovamente a Felipe. Ballottaggio significativo per Leonardo Semplici sulla fascia sinistra, dove sono in tre (Reca, Igor e Strefezza) per un posto. In attacco si va verso il tandem Petagna-Di Francesco.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA ROMA

Sinisa Mihajlovic potrebbe confermare Bani per rimpiazzare l’infortunato Danilo in difesa. Nel Bologna segnaliamo invece il duello a centrocampo tra Dzemaili e Poli, davanti Palacio è leggermente favorito su Destro e Santander come prima punta, in appoggio ecco i trequartisti Orsolini, Soriano e Sansone. Nella Roma c’è da tenere conto che Paulo Fonseca potrebbe fare turnover dopo il fresco impegno in Europa League. Potrebbe rivedersi titolare Zaniolo allo stadio Dall’Ara, mentre segnaliamo un ballottaggio molto caldo fra Kolarov e Spinazzola.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE NAPOLI

Nel Lecce reduce dal colpaccio a Torino, Fabio Liverani potrebbe confermare Falco sulla trequarti a ridosso di Farias e Lapadula, con Mancosu prima alternativa. In difesa attendiamo titolari Rispoli e Calderoni sulle fasce, a centrocampo confermato Majer. Nel Napoli ci potrebbe essere turnover per Carlo Ancelotti dopo la bellissima vittoria contro il Liverpool: scalpitano Malcuit, Younes ed Ospina, il riposo potrebbe toccare a Di Lorenzo, Callejon e Meret, oltre all’affaticato Hysaj.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA TORINO

Nella Sampdoria di Eusebio Di Francesco in attacco dovremmo vedere Caprari trequartista alle spalle di Quagliarella ed uno tra Rigoni o Gabbiadini. In difesa scalpita Colley, a centrocampo torna a disposizione Vieira che ha scontato la squalifica e pure Jankto, acciaccato contro il Napoli. Nel Torino si avvicina il rientro di Nkoulou, in attacco invece si rinnova la lotta tra Zaza, Verdi e Berenguer per affiancare Belotti, che è l’unico giocatore al momento intoccabile per mister Walter Mazzarri, grande ex del giorno.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA FIORENTINA

L’Atalanta deve iniziare a fare i conti con il turnover da Champions League: in attacco, però, bisogna fare i conti anche con le condizioni di Muriel, per cui Gian Piero Gasperini deve adottare una certa cautela. Il turnover potrebbe coinvolgere anche Gosens e Freuler, dunque attenzione al centrocampo nerazzurro. Vincenzo Montella invece dovrebbe confermare la bella Fiorentina vista sabato scorso contro la Juventus, con il modulo 3-5-2 alla ricerca della prima vittoria stagionale dopo un inizio piuttosto lento.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO PARMA

Nel centrocampo della Lazio dovrebbe esserci Milinkovic Savic, rischio turnover invece per Lazzari e Leiva, d’altronde c’è da tenere conto anche della fresca fatica di Europa League. Davanti torna Correa al fianco di Immobile, pronto a subentrare a gara in corso invece Caicedo. Nel Parma ci sono diversi giocatori non al top a centrocampo, scalpita Brugman per completare il reparto con Hernani e Barillà. Nel tridente verso la conferma Kulusevski con Gervinho e Inglese, cerca posto in difesa invece Pezzella.



