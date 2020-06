Probabili formazioni Serie A/ Mosse degli allenatori per i match della 28^ giornata

Benché siano passato davvero un attimo dal turno precedente di campionato, ecco che pure siamo oggi pronti ad analizzare le mosse e le scelte degli allenatori per le probabili formazioni della Serie A, per le sfide che saranno valide nella 28^ giornata e che dunque ci terranno compagnia in questo sabato 27 giugno. Come era stato previsto alla ripartenza del campionato, davvero per la ripresa della Serie A non viene concesso un attimo di respiro, agli appassionati, ma ancor di più ai tecnici che faranno man mano sempre più fatica a gestire i propri giocatori e nel contempo a garantire, per le probabili formazioni della Serie A, i miglior schieramenti. Anzi, già per le prime sfide che si accenderanno oggi, ecco che non mancheranno assenti e ballottaggi, che si apriranno anche all’ultimo minuto. Sarà dunque ben interessante e curioso andare ora ad analizzare da vicino le scelte dei tecnici per le probabili formazioni di Serie A, per i match della 28^ giornata.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA GENOA

Per le probabili formazioni di Serie A, Lopez non dovrebbe variare dal classico 4-3-2-1, dove pure non saranno pochi gli assenti annunciati: anche nella 28^ giornata di campionato saranno indisponibili Chancellor, Cistana e Bisoli, per cui il campionato è pure finito. Il Genoa di Nicola invece ritroverò se non altro Marchetti per la porta dopo la squalifica, dove pure sarà titolare dal primo minuto il solito Perin.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI TORINO

Tante assenze di peso mettono certo in difficoltà Zenga, nel fissare l’11 sardo: benché pure facciano il loro rientro dopo la squalifica Ceppitelli e Cigarini, pure il tecnico sarà tentato di confermare gran parte dell’11 visto già pochi giorni fa contro la Spal. Pure per Longo potrebbero arrivare importanti conferme, come ad esempio nel modulo, che verrà fissato ancora sul 4-4-2, pure per la Sardegna Arena

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO FIORENTINA

Dopo la sfida contro la Dea, Inzaghi, per fissare le probabili formazioni di Serie A della sua Lazio potrebbe permettere un lieve turnover, pur considerando che ha fermi in infermeria alcuni giocatori preziosi. Non saranno invece grandi novità rispetto alle ultime uscite nello schieramento di Iachini, che dovrebbe confermare il solito 4-3-3, che pure in attacco, in compagnia di Ribery e Vlahovic, non vedrà Chiesa, che diffidato, dopo il giallo con Brescia, sarà in tribuna.



