Probabili formazioni Serie A/ Mosse degli allenatori per i match della 33^ giornata

Entriamo nel vivo della 33^ giornata del primo campionato nazionale: dopo il gustoso anticipo occorso solo ieri sera tra Atalanta e Brescia, ecco che si fa sul serio ed è tempo dunque di esaminare da vicino quali saranno le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Serie A, per le sfide di questa sera, mercoledì 15 luglio. Siamo infatti ben curiosi di esaminare dubbi e ballottaggi degli allenatori: a questo punto della stagione è imperativo dare il meglio ad ogni incontro, ma il calendario fittissima non permette ai giocatori di riprendere fiato e purtroppo gli infortuni, anche dell’ultimo minuto, sono all’ordine del giorno. Ecco dunque non è sempre facile per gli allenatori comporre il miglior 11 possibile, ma anche per le sfide di questa sera, sarà questo l’imperativo. Andiamo allora a controllare, match per match quali saranno le scelte dei tecnici per le probabili formazioni di Serie A, per le sfide della 33^ giornata, in programma questa sera.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA NAPOLI

Per il big match al Dall’Ara Mihajlovic non rinuncerà al classico 4-2-3-1, dove in attacco saranno confermati Sansone e Orsolini sull’esterno e Barrow prima punta, sostenuto questo sulla tre quarti da Soriano. Classico 4-3-3 per Gattuso con in avanti Lozano, Milik e Insigne, anche se Mertens e Politano scalpitano.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN PARMA

Pioli nella 33^ giornata di Serie A farà a meno dello squalificato Saelemaekers: pronti allora Rebic e Bonaventura sull’esterno, con Ibrahimovic prima punta e Hakan Calhanoglu pronto sulla trequarti. Attacco a tridente per il Parma, dove D’Aversa punterà ancora su Inglese, Gervinho e Kulusevski.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA CAGLIARI

Per le probabili formazioni di Serie A, Ranieri ha preparato un buon 4-4-2, dove in difesa non mancheranno Yoshida e Colley, con Bereszynski e Augello posizionati in corsia. Sarà di contro reparto a tre per il Cagliari di Zenga e stasera, davanti al numero 1 Cragno rivedremo titolari Pisacane, Ceppitelli e Klavan.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE FIORENTINA

Pronti per la sfida al Via del Mare Petriccione, Tachtsidis e Barak nel centrocampo dei giallorossi: sarà invece una mediana a 4 per Iachini, che invece scommetterà per la viola su Pulgar e Castrovilli, con Dalbert e Lirola usati come mezzali.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA VERONA

Potrebbe essere ancora difesa a tre per la Roma di Fonseca e in tal caso, ecco che all’Olimpico dovrebbero scendere in campo dal primo minuto Ibanez, Cristante e Mancini, tenuto anche conto dell’assenza accertata di Smalling. Sarà in ogni caso reparto a tre per la difesa del Verona: qui però Juric deve tenere d’occhio le condizioni di Kumbulla, in dubbio dal primo minuto con Empereur.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO JUVENTUS

Parecchi gli assenti in vista di questo big match al Mapei Stadium: De Zerbi comunque avrà a disposizione dal primo minuto in attacco Caputo e Berardi, come Boga e sarà Djuricic a collocarsi sulla tre quarti. Sarà tridente classico invece per Sarri e la Vecchia Signora, con Bernardeschi e Dybala titolari, assieme a Cristiano Ronaldo, prossimo a diventare capocannoniere della serie A.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE LAZIO

Per fronteggiare Inzaghi, Gotti punterà sul classico 3-5-2, che vedrà titolare in attacco dal primo minuto Okaka e Lasagna, in grande forma. Modulo speculare per la Lazio con in avanti Immobile, impaziente di tornare a fare gol, in coppia con Caicedo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA