Probabili formazioni Serie A/ Mosse e dubbi degli allenatori per la 19^ giornata

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: CHI IN CAMPO SABATO?

Entrando nel vivo della 19^ giornata del primo campionato italiano, tocca ora andare ad esaminare da vicino mosse e scelte degli allenatori per le probabili formazioni di Serie A, in vista dei big match di questo fine settimana. Siamo infatti ben curiosi di scoprire dubbi e ballottaggi in corso nei vari spogliatoi, alla vigilia di un fine settimana davvero speciale: siamo all’ultima giornata del turno di andata del campionato, dove pure sono stati messi in programma sfide ben bollenti, dal derby lombardo tra Milan e Atalanta fino ai duri impegni per Inter, Napoli e Juventus, a cui le big non possono farsi trovare impreparate. Non perdiamo altro tempo allora e, match per match, e a partire dalle sfide che ci terranno compagnia oggi, sabato 23 gennaio 2021, andiamo a vedere quali saranno le scelte degli allenatori per le probabili formazioni di Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA SPEZIA

A pochi giorni dallo scontro diretto occorso in Coppa Italia, per le probabili formazioni di Serie A, ci attendiamo una gran rivoluzione da parte di Fonseca: il lusitano, per lavare l’onta, dovrà puntare su i suoi migliori titolari, ma attenzione all’assenza di Mancini, squalificato. Simil discorso vale anche per Italiano e il suo Spezia: qui occhio all’out di Vignali e al probabile ritorno di Nzola dal primo minuto in compagnia di Gyasi e Farias nel tridente offensivo.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN ATALANTA

Tante assenze di peso nella metà campo rossonera: Pioli per il turno dovrà infatti rinunciare agli squalificati Saelemaekers e Romagnoli come anche a Hakan Calhanoglu, ancora positivo al coronavirus. Non ha di questi problemi il collega Gasperini, che dunque potrà schierare il suo 3-4-2-1 titolare, avendo pure a disposizione una folta panchina, ricca di jolly, da Luis Muriel a Palomino a Miranchuk e Malinovskyi.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE INTER

Contro la Beneamata, per le probabili formazioni di Serie A, saranno pronti i soliti titolari di Mister Gotti: questo chiaramente al netto degli assenti, visto che big come Okaka e Nuytinck sono ancora indisponibili. 11 titolare anche per Conte, con alcuni ballottaggi in corso per il centrocampo: nel reparto a 5 Vidal infatti rimane sempre in dubbio con Gagliardini, mentre Young rischia la maglia in favore di Perisic.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA CROTONE

Al Franchi Mister Prandelli non dovrebbe rinunciare al classico 3-4-2-1, dove pure non mancano dubbi e ballottaggi alla vigilia, specie in avanti: nel tridente offensivo rimane sempre valida la candidatura di Kouamè per il posto di Ribery, come pure quella di Bonaventura al posto di Callejon. In casa degli squali pochi dubbi per Stroppa, specie in attacco, dove risulteranno indispensabili Junior Messias e Simy (questo fresco di doppietta contro il Benevento).



