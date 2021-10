Probabili formazioni Serie A/ Mosse e dubbi per gli anticipi della 11^ giornata

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: CHI SCENDE IN CAMPO?

Messo alle spalle il secondo turno infrasettimanale della stagione, ecco che i riflettori tornano a posarsi sulle probabili formazioni della Serie A, per le sfide della 11^ giornata che pure ci faranno compagnia in questo fine settimana: quali saranno dunque mosse e scelte degli allenatori? La riposta è complicata e pure molti allenatori saranno oggi posti davanti a parecchi dubbi e ballottaggi.

Dopo tutto è un momento molto impegnativo in campionato, e al solito non mancano assenti e infortunati, senza contare che non tutti i tecnici (Mourinho) in primis possono permettersi di fare un ampio turnover e devono fare ben attenzione a gestire le forze in rosa. E senza dimenticare che pure questo fine settimana ci attendono alcuni scontri diretti, come Atalanta-Lazio oggi pomeriggio o Roma-Milan domani sera, che richiederanno un’attenzione speciale. La cautela dunque deve essere massima: pure proviamoci per le prime sfide della 11^ giornata di campionato, attese oggi, sabato 30 ottobre, vediamo quali saranno le probabili formazioni della Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA LAZIO

Per il big match che apre la 11^ giornata di Serie A sono veri guai in casa della Dea, visto l’alto numero di assenti annunciati. Pure Gasperini non rinuncerà al 3-4-2-1 di partenza e pure si affiderà Lovato, De Roon e Scalvini in difesa: mancherò sicuramente Palomino, squalificato e pure in infermeria per un problema muscolare emerso in settimana, nella sfida con la Sampdoria. Classico 4-3-3 per la Lazio di Sarri, dove invece in difesa sarà posto dal 1^ minuto per Marusic, Luiz Felipe Acerbi e Hysaj, anche se pure tre di questi sono stati titolari in settimana.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA JUVENTUS

Vista la caratura dell’avversario, naturale che Tudor oggi punti solo su i suoi titolari più in forma per le probabili formazioni di Serie A: ecco allora pronto il classico 3-4-1-2, dove pure in attacco riavremo dal primo minuto Simeone, rimasto a riposo in settimana, affiancato da Barak (in rete con l’Udinese) e Caprari. Sarà 4-4-2 il modulo di Allegri che pure per l’attacco bianconero, con Kean acciaccato, dovrebbe affidarsi al tandem Chiesa-Dybala: sarà dunque turno di riposo per Morata.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO SAMPDORIA

Ancor privo di Ansaldi, per il centrocampo del Torino per le probabili formazioni di Serie A, Juric dovrebbe chiedere un nuovo sforzo a Ola Aina, che dunque si collocherà sull’esterno del classico reparto a 4: con lui pur non mancheranno in campo Lukic, Pobega e Singo, anche se questi hanno giocato tutti contro il Milan nell’ultimo turno di campionato. Per i doriani D’Aversa ha pensato invece al 4-4-2 come schieramento, con Candreva, Adrien Silva, Askildsen e Thorsby a centrocampo: attenzione al numero 16 blucerchiato però che deve farsi perdonare un autogol con l’Atalanta.

