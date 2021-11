Probabili formazioni Serie A/ Mosse e dubbi per gli anticipi della 12^ giornata

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: LE MOSSE PER LA 12^ GIORNATA

Dopo le emozioni delle coppe del continente ecco che torna sotto ai riflettori il primo campionato nazionale e tocca ora esaminare da vicino le mosse degli allenatori per le probabili formazioni della serie A, per le sfide della 12^ giornata. Siamo dunque impazienti di scoprire da vicino mosse e dubbi degli allenatori: non per tutti oggi sarà facile fissare il proprio miglior 11 per gli impegni del fine settimana.

Probabili formazioni Milan Inter/ Diretta tv, Ibrahimovic preferito a Giroud?

Se pure in un po’ tutte le squadre ormai sono state fissate delle graduatoria interne, pure va detto che diverse big della Serie A in settimana hanno visto un duro turno di coppa e alcuni tecnico dovranno dunque gestire al meglio le loro forze. Per altri non sarà invece così complicato, ricordato pure che si approssima la finestra dedicata alle nazionali, dove pure parecchi giocatori si godranno un po’ di meritato riposo. Tenendo dunque di conto tutto pure proviamo a fissare le probabili formazioni della Serie A, almeno per le prime sfide della 12^ giornata.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS FIORENTINA/ Diretta tv, dilemma in attacco per Allegri

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA TORINO

Per la prima sfida di questo sabato riservato alla 12^ giornata di campionato, ecco che Motta in casa non rinuncerà al solito 4-2-3-1, dove pure già in difesa vi sarà spazio dal primo minuto per Erlic, come pure per Amian, che dovrebbe sopravanzare Ferrer nel ballottaggio: il reparto sarà completato da Nikoalou e Bastoni. Per il Torino Juric ha invece costruito un solido 3-4-2-1, dove pure non vi saranno sorrise in difesa: oggi saranno Djidji, Bremer e Ricardo Rodriguez i titolari in difesa, anche se Buongiorno (visto contro la Sampdoria nel turno precedente) è sempre valida alterativa.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA MILAN/ Quote, i grandi numeri di Zlatan Ibrahimovic

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS FIORENTINA

Per le probabili formazioni di Juventus e Fiorentina, è possibile che Allegri pensi a un limitatissimo turnover, rispetto all’11 che ha ben fatto in settimana contro lo Zenit: pure in attacco saranno riconfermati ancora Dybala e Chiesa, anche se Morata è sempre a disposizione. Nessun dubbio invece nell’attacco della Fiorentina, con Vlahovic sicura prima punta dopo gli ottimi tre gol segnati allo Spezia pochi giorni fa: al fianco del bomber che Saponara e Callejon, con Sottil possibile jolly.



© RIPRODUZIONE RISERVATA