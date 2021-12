Probabili formazioni Serie A/ Mosse e dubbi per gli anticipi della 16^ giornata

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: LE MOSSE PER LA 16^ GIORNATA

Siamo impazienti di dare il via a un nuovo turno del primo campionato nazionale: pure prima serve andare a dare quali saranno le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Serie A, almeno per le prime sfide che ci faranno compagnia in questo sabato 4 dicembre 2021 per la 16^ giornata. Va però subito detto che i dubbi e i ballottaggi aperti sono davvero tanti e un po’ per tutti gli allenatori chiamati in causa: la necessità di fare punti, ma pure gli infortuni, le squalifiche e le incertezza legate a un’inevitabile turnover (che spesso si è reso necessari, visto l’acceso turno infrasettimanale di campionato che si è chiuso solo pochi giorni fa) sono elementi che andranno conciliati e non sarà facilissimo. Pur con un certo grado di incertezza proviamo comunque a vedere quali potrebbero essere le scelte e le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Serie A, a cominciare dalle sfide della 16^ giornata di campionato che ci faranno compagnia oggi.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI ATALANTA/ Diretta tv: tanta scelta per Gasp in attacco

PROBABILI FORMAZIONI MILAN SALERNITANA

Sono problemi per Mister Pioli alla vigilia della 16^ giornata, considerato che per disegnare le probabili formazioni di Serie A pure non avrà oggi a disposizione giocatori di rilievo come Kjaer, Calabria, Giroud e Ante Rebic, per fronteggiare la Salernitana, reduce dalla sconfitta patita contro la Juventus per 2-0. Il tecnico del diavolo dunque sarà costretto a chiedere a Kalulu e Romagnoli di coprire i buchi in difesa, mentre in attacco non potrà che avvalersi ancora una volta di Zlatan Ibrahmovic, che per fortuna appare in buone condizioni. Assenti annunciati anche nell’11 campano, ma Colantuono non dovrebbe avere difficoltà a segnare la sua formazione.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA INTER/ Diretta tv, Edin Dzeko in copertina da ex

PROBABILI FORMAZIONI ROMA INTER

Per il big match della Serie A sono gravi problemi in casa della Roma: nella sconfitta contro il Bologna Mourinho, già con una rosa risicata ha pure perso per squalifica Abraham e Karsdorp e per infortunio anche El Shaarawy. Per sopperire alle mancanze, il lusitano dovrebbe dunque puntare sul 4-2-3-1 di partenza, ma anche qui i dubbi non mancano. Qualche out in difesa poi l0 conta anche Inzaghi, ma in casa Inter la panchina è lunga e l’allenatore non ha problemi ad affidarsi ancora al trittico con Dimarco, Skriniar e D’Ambrosio per coprire il reparto arretrato.

LEGGI ANCHE:

PROBABILI FORMAZIONI MILAN SALERNITANA/ Diretta tv: i due veterani di lusso

© RIPRODUZIONE RISERVATA