Probabili formazioni Serie A/ Mosse e dubbi per i match della 35^ giornata

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: LE MOSSE PER LA 35^ GIORNATA

Siamo alla vigilia di un nuovo turno per il primo campionato nazionale e tocca ora esaminare da vicino le mosse dei tecnici per le probabili formazioni di Serie A, per le sfide della 35^ giornata. Siamo ormai agli sgoccioli di questa appassionate stagione 2020-21 e pure molti verdetti ancora devi essere definiti: per molti allenatori non vi sarà dunque alcun margine di errore oggi, a partire dal disporre i propri giocatori in campo, ma pure va detto che non per tutti sarà facile fissare il miglior 11 possibile, tra assenti annunciati e infortunati dell’ultima ora. Pur prevedendo un certo grado di incertezza, naturale alla vigilia di un nuovo turno di campionato, proviamo match per match, e a partite dalle sfide della 35^ giornata in programma questo sabato 8 maggio 2021, a vedere quali saranno le mosse per le probabili formazioni di Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA NAPOLI

Spazio solo per i titolari più in forma nello schieramento di Italiano, dove pure spicca l’out di Nzola, fermato dal giudice sportivo: sarà Piccoli a prendere il suo posto in attacco, affiancata da Verde e Gyasi. Nell’attacco degli azzurri Osimhen dovrebbe ancora vincere il ballottaggio con Mertens (specie dopo il gol segnato al Cagliari): sull’esterno irrinunciabile Insigne, con Politano dato per favorito per la maglia rispetto a Lozano.

PROBABILI FORMAZIONI INTER SAMPDORIA

Dopo essersi assicurato lo scudetto, Conte dovrebbe dare spazio a chi ha giocato poco finora, e per le probabili formazioni di Serie A, darà ampio turnover in casa Inter. Non così Ranieri che impaziente di fare l’impresa contro i campionissimi, opterà per il suo miglior 11 disponibile: unico dubbio Quagliarella, che non al top potrebbe sedersi in panchina questa sera.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA LAZIO

Nella 35^ giornata di campionato la Viola non si discosterà dal 3-5-2 solito con Vlahovic e Ribery sicuri titolari: il francese ha ben smaltito l’ultima botta rimediata alla gamba domenica scorsa e oggi darà il meglio di sè. Irrinunciabile in casa biancoceleste un bomber come Immobile, in gran forma (decisivo nell’ultimo turno con il Genoa): al suo fianco si farà trovare pronto Correa, anche se Caicedo è sempre valida alternativa dalla panchina.

