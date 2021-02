Probabili formazioni Serie A/ Mosse e dubbi per la sfide della 23^ giornata

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: CHI IN CAMPO NELLA 23^ GIORNATA?

Dopo i gustosi anticipi occorsi solo ieri, ecco che entriamo nel vivo della 23^ giornata del primo campionato e dunque è tempo di controllare ben da vicino mosse e dubbi degli allenatori per le probabili formazioni di Serie A. Questo fin settimana poi ci attendono match davvero speciali, come il Derby tra Milan e Inter e pure la sfida tra Atalanta e Napoli: incontro dove certo ai vari tecnici non sarà concesso alcun margine di errore per disegnare il proprio undici. Pure va detto che non sarà sempre possibile per tutti schierare solo i propri titolari: infortuni, assenze per covid e acciacchi dopo un impegnato turno nelle Coppe UEFA, costringeranno gli allenatori a rivedere un po’ le loro decisioni. Andiamo allora a controllare, match per match e a partire dalle sfide in programma oggi 20 febbraio 2021, quali saranno le scelte per le probabili formazioni di Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO SAMPDORIA

Per la sfida della 23^ giornata di Serie A, Inzaghi non dovrebbe variare molto nell’11 della sua Lazio, anche se certo si faranno sentire le assenze di Lazzari e Hoedt, per squalifica, come pure quella di Radu (in infermeria): le alternative però non mancano di certo. Pochi i dubbi anche per Mister Ranieri, pur considerato che il tecnico avrà a disposizione una rosa quasi al completo. E’ però da capire qui tra Quagliarella (in rete con la Fiorentina) e Torregrossa farà da punta al fianco di Keita.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA VERONA

Per le probabili formazioni di Serie A, Ballardini ha da sciogliere il dubbio Criscito, uscito claudicante nell’ultimo impegno di campionato col Torino: col il difensore probabilmente più orientato verso la panchina, ecco che nel 3-5-2 potrebbe essere chance per Goldaniga, in compagnia di Radovanovic e Masiello. Difesa a tre anche per il Verona, com Cetin, Gunter e Lovato titolari annunciati per mister Juric: ricordiamo che Dimarco, Ceccherini e Dawidowicz oggi saranno indisponibili.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO BOLOGNA

Per la sfida tutta emiliana della Serie A, ecco che De Zerbi dovrebbe schiarare i suoi seguendo un buon 4-2-3-1, dove pure stanno confermati dal primo minuto in attacco Caputo, Djuricic e Berardi: mancherà Boga però e Traorè si collocherà sulla trequarti. Stesso modulo per il Bologna di Mihajlovic, dove pure sarà Barrow prima punta sicura: sull’esterno stasera si faranno trovare Sansone e Orsolini, mentre Soriano è titolare annunciato sulla trequarti.

