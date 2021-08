Probabili formazioni Serie A/ Mosse e dubbi per le partite della 1^ giornata

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: LE SCELTE DEGLI ALLENATORI

La Serie A vive la sua prima giornata, il massimo campionato dunque riparte e ci porta naturalmente a chiederci quali potrebbero essere le probabili formazioni di Serie A nelle dieci partite che ci attendono da oggi fino a lunedì. Le novità sono tante, in campo come in panchina, siamo ancora nel cuore dell’estate, i gradi di preparazione sono diversi da giocatore a giocatore e per di più il calciomercato è ancora aperto: scoprire le probabili formazioni delle partite di Serie A è forse più complicato del solito, ma naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi.

Andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli che dovrebbero utilizzare nelle partite in programma a partire dai ben quattro anticipi – tanti e per di più davvero intriganti – in programma oggi, sabato 21 agosto 2021, e fino ai due posticipi che andranno a chiudere questo intenso turno lunedì sera dopo le quattro partite della domenica, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni Serie A in questa prima giornata del nuovo campionato.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A

INTER GENOA

La prima partita che dobbiamo prendere in considerazione per le probabili formazioni di Serie A è senza dubbio quella dell’Inter campione d’Italia in carica. In difesa nessuna novità con il passaggio da Antonio Conte a Simone Inzaghi, ci sarà infatti sempre il trio Skriniar-De Vrij-Bastoni davanti al portiere e capitano Handanovic. A centrocampo ci sarà il debutto di Calhanoglu mentre non è sicuro che possa debuttare da titolare anche Dumfries ed è pronto Darmian a giocare eventualmente dal primo minuto. Più critica la situazione in attacco, tra addii e assenze per vari motivi, dunque si fa largo la soluzione con Sensi trequartista alle spalle del nuovo arrivo Dzeko. Il Genoa invece dovrebbe rispondere con un 3-5-2 dove spiccano il nuovo acquisto Sirigu in porta e magari il grande ex e reduce dal Triplete in attacco: Pandev infatti ha deciso di continuare a giocare con il Genoa, ma non è ancora sicuro della maglia da titolare in attacco al fianco di Destro nel modulo del confermato Davide Ballardini.

TORINO ATALANTA

Altro anticipo di cartello nelle probabili formazioni di Serie A sarà senza dubbio Torino Atalanta, in programma alle ore 20.45 nel capoluogo piemontese. Ci aspettiamo i granata in campo con un 3-4-2-1 in cui Milinkovic-Savic è il nuovo portiere titolare mentre in attacco c’è da fare i conti con qualche acciacco di troppo, per cui il reparto offensivo del Torino oggi potrebbe vedere Lukic e Pjaca in azione sulla trequarti a supporto di Sanabria in qualità di punta centrale, dato che Belotti ha un problema alla caviglia destra. Nell’Atalanta invece Gian Piero Gasperini deve fare i conti con la tripla squalifica di Toloi, De Roon e Freuler più le assenze degli infortunati Hateboer e Malinovskyi. In difesa dunque spiccheranno i nuovi acquisti Musso in porta più Demiral, il centrocampo sarà forzatamente anomalo con Pessina e Pasalic in mezzo al posto di De Roon e Freuler, mentre in attacco le certezze dovrebbero essere Ilicic e Muriel, mentre la terza maglia del reparto offensivo è ancora tutta da assegnare.

