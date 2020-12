Probabili formazioni Serie A/ Mosse e dubbi per le sfide della 10^ giornata

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: LE MOSSE PER LA 10^ GIORNATA

Siamo alla vigilia di un’altro emozionante turno per il primo campionato nazionale: è tempo dunque di andata a vedere da vicino quali potrebbero essere le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Serie A. Pure ricordiamo che in vista di questo fine settimana, dedicato agli incontri della 10^ giornata, non sarà sempre facile per i vari allenatori fissare il miglior undici: molti club in settimana sono stati impegnati in duri turni di Coppa e pure non mancheranno assenti e infortunati. Pure è il caso ora di andare a controllare, match per match, e a partire dalle sfide bollenti che ci accompagneranno in questo sabato 5 dicembre, quali saranno i dubbi e le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Serie A, nella 10^ giornata

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA LAZIO

Per le probabili formazioni di Serie A, Italiano non rinuncerà al classico 4-3-3, dove pure saranno tantissimi gli assenti annunciati: da Pobega ancora in dubbio, fino a Verde, Galabinov, Dell’Orco e Zoet. Per i liguri dunque sarà per forza di cose uno schieramento un po’ riarrangiato, ma non per questo meno temibile. Vanta una rosa quasi al completo invece Inzaghi ed è facile che il tecnico biancoceleste dia vita a un certo turnover rispetto agli undici che abbiamo visto in campo solo mercoledì sera per la sfida di Champions league. Occhio però a Immobile e Correa che stanno ancora una volta confermati in attacco.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS TORINO

Per il Derby della Mole, Pirlo dovrà fare a meno di uno dei suoi giocatori più in forma, ovvero avaro Morata, fermato dal giudice sportivo dopo la sfida col Benevento. Senza lo spagnolo e sempre ipotizzando un 4-4-2 come modulo di partenza (ma il tecnico potrebbe ancora sorprenderci) sarò Dybala a far compagnia a Cristiano Ronaldo dal primo minuto. Sarà modulo a due punte anche per il reparto offensivo del Torino, dove ovviamente non mancheranno Verdi e il primo bomber Belotti: i due saranno sostenuti in fascia da Scingo e Ansaldi, di poco arretrati.

PROBABILI FORMAZIONI INTER BOLOGNA

Sarò sfida arcigna quella che attenderà Antonio Conte e i nerazzurri: facile allora immaginare che sarà turnover limitatissimo per la Benemata pur dopo lo scontro in Champions league. Sicuramente contro gli emiliani rivedremo Vidal dal primo minuto a centrocampo, come pure D’Ambrosio, che concederà un poco di riposo in difesa a uno tra Bastoni e Skriniar, Pochi i dubbi in casa rossoblu, considerato che la lunga lista di assenti, non permette a Mihajlovic grandi movimenti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA