Probabili formazioni Serie A/ Mosse e dubbi per le sfide della 13^ giornata

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: CHI PER LA 13^ GIORNATA?

Siamo in vista di un nuovo turno per il primo campionato nazionale e dunque siamo impazienti di conoscere le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Serie A. Alla vigilia delle sfide per la 13^ giornata che ci accompagneranno in questo fine settimana, infatti dubbi e ballottaggi davvero non mancano, in un po’ tutti gli spogliatoi: naturalmente il turno infrasettimanale occorso in questi giorni, ha portato con sé un buon numero di assenti, per squalifica e infortuni, come pure di giocatori acciaccati, in dubbio per i prossimi impegni di campionato. Non sarà dunque facile per tutti gli incontri, fissare un 11 titolare e pure non escludiamo che alcuni allenatori possano regalarci qualche novità negli schieramenti. Andiamo allora a vedere, partita per partita e a cominciare dalle sfide che ci faranno compagnia oggi, sabato 19 dicembre 2020, quali potrebbero essere le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA VERONA

Per il match di apertura della 13^ giornata di Serie A, ecco che Prandelli potrebbe non offrirci grandi novità nello schieramento dei viola: il tecnico infatti dovrebbe confermare gran parte dell’11 che ha trovato il pareggio per 1-1 contro il Sassuolo pochi giorni fa e dunque affidarsi ancora a Ribery e Vlahovic in attacco. Spazio invece al 3-4-2-1 per Ivan Juric, dove pure potrebbero essere tante le conferme rispetto all’11 visto con la Sampdoria: sicuramente il tecnico non potrà rinunciare a Salcedo, Di Carmine e Zaccagni in attacco.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA CROTONE

Per le probabili formazioni di Serie A, ecco che in vista del match tra Sampdoria e Crotone, Ranieri darà poco respiro ai suoi titolari: al Marassi sarà dunque spazio ancora per il 4-4-1-1, dove pure verrano confermati dal primo minuto a centrocampo Silva e Ekdal, come anche Damsgaard e Jankto, questi sui versanti esterni. Dovrebbe essere invece reparto a cinque per il centrocampo del Crotone: qui Stroppa dovrò rinunciare all’infortunato Benali ma pure avrà a disposizione dal primo minuto Petriccione, Molina e soprattutto Junior Messias. Toccherà poi a Pereira e Reca agire come esterni di reparto.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA JUVENTUS

Anche in vista del 13^ turno di campionato, sono sempre dubbi di modulo per Andrea Pirlo, che pure per le probabili formazioni di Serie A potrebbe anche dare corda al 4-4-2 visto solo pochi giorni fa con l’Atalanta. Pure ricordiamo che a centrocampo il tecnico dovrà per forza fare a meno di Arthur, uscito acciaccato dall’ultimo incontro di campionato: le soluzioni alternative comunque non mancheranno. Liverani invece non ha alcun dubbio nel confermare il 4-3-3 per i ducali: pure qui potrebbe essere qualche piccola variazione rispetto all’11 che ha giocato col Cagliari mercoledì, tenuto conto che Scozzarella è fermo in infermeria.



