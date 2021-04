Probabili formazioni Serie A/ Mosse e dubbi per le sfide della 33^ giornata

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: GLI ANTICIPI DELLA 33^ GIORNATA

Sono riflettori puntati sulle mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Serie A, per le sfide della 33^ giornata, che pure avrà inizio solo oggi, sabato 24 aprile 2021. Dopo un intenso turno infrasettimanale conclusosi solo lo scorso giovedi, ecco che il primo campionato nazionale torna protagonista e siamo davvero impazienti di esaminare dubbi e scelte degli allenatori, alla vigilia di incontri che potrebbero rivelarsi decisivi per il finale di stagione. Pure va detto che alla vigilia i ballottaggi e i punti di domanda potrebbero essere davvero tanti per tanti tecnici: dopo tutto siamo di ritorno da un turno infrasettimanale, che ha portato con sé assenti e infortunati, che certo modificheranno anche in extremis i vari schieramenti. Pur facendo i conti con un certo grado di incertezza, proviamo match per match e a cominciare dalle sfide che ci faranno compagnia già oggi, 24 aprile, ad analizzare le scelte per le probabili formazioni di Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA SPEZIA

Per il derby ligure, certo Mister Ballardini non rinuncerà al classico 3-5-2 per il suo Genoa, dove pure saranno aggiustamenti in difesa, visto che Radovanovic è stato squalificato dopo il match col Benevento: toccherà allora a Zapata completare il terzetto con Criscito e Masiello. Difesa a 4 invece per lo Spezia di Italiano, dove pure sarà riconferma per Chabot e Ismajli al centro, come pure per il duo Marchizza-Ferrer, schierato sull’esterno: attenzione però a Terzi, che scalpita dalla panchina.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA CROTONE

Per le probabili formazioni di Serie A D’Aversa darà spazio ancora al 4-3-3, dove pure sono ancora mosse quasi obbligate, vista la lunga lista di assenti e giocatori acciaccati. 3-5-2 per Serse Cosmi e il suo Crotone, dove pure saranno chiamati a un doppio sforzo al centro dello schieramento Zanellato, Cigarini e Eduardo: Pereira e Reca dovrebbero essere le prime scelte del tecnico per l’esterno del reparto, anche se Molina è alternativa più che valida.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO SAMPDORIA

Con Caputo ancora non al top della condizione, oggi De Zerbi dovrebbe puntare su Raspadori titolare in prima punta: il giovane bomber neroverdi è di pronto da una bella doppietta contro il Milan, ma pure ancora subisce la concorrenza di Defrel per la maglia da titolare. Nessun dubbio invece per Ranieri e la sua Sampdoria, con in attacco confermati dal primo minuto ancora Gabbiadini e Quagliarella (ma attenzione a Keita, che scalpita dalla panchina).

