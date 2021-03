Probabili formazioni Serie A/ Mosse e moduli degli allenatori (27^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: LE MOSSE PER LA 27^ GIORNATA

L’appuntamento con le probabili formazioni di Serie A scatta venerdì 12 marzo: la 27^ giornata di campionato infatti prenderà il via con due anticipi in questo giorno, per poi proseguire con un calendario che possiamo definire classico. Saranno Lazio Crotone e Atalanta Spezia a tenerci compagnia: incroci simili, perché avremo le due squadre ospitanti che stanno lottando per trovare un posto nella prossima Champions League e quelle in trasferta impegnate nella lotta per la salvezza.

Gli squali che appaiono quasi spacciati – ma hanno margine per recuperare – e i liguri devono stare attenti a non scialacquare quanto di buono sono riusciti a fare sino a questo momento. Dunque due partite che sulla carta possono apparire scontate, ma ora noi possiamo valutare quelle che saranno le mosse e le scelte degli allenatori nelle gare e aprire il nostro nuovo viaggio attraverso le probabili formazioni di Serie A, per la 27^ giornata di un campionato sempre più entusiasmante.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: LAZIO CROTONE

Dunque eccoci all’Olimpico per Lazio Crotone. Simone Inzaghi viaggia verso la Champions League, il compito di ribaltare il Bayern Monaco è praticamente impossibile ma i biancocelesti devono comunque onorare l’impegno. Ecco perché potremmo vedere Escalante e Caicedo (o Muriqi) al posto di Lucas Leiva e Joaquin Correa, ma non ci stupiremmo se a rimanere fuori dovessero essere Luis Alberto o Immobile, perché se c’è un’occasione buona per far riposare qualcuno dei titolarissimi è quella della sfida interna contro l’ultima in classifica. Il Crotone, che con Serse Cosmi ha ritrovato la vittoria battendo il Torino in una partita fondamentale, si affiderà al 3-4-1-2: nuovo ruolo per Junior Messias che fa il trequartista, rilanciato Ounas come partner di Simy – rinato lui pure – mentre in mezzo Petriccione e Molina sembrano nuovamente favoriti su Zanellato e Benali, se la gioca anche Vulic. Sulle corsie spazio a Pedro Pereira e Reca, potrebbe essere confermato in toto l’undici che ha vinto domenica scorsa.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: ATALANTA SPEZIA

Gian Piero Gasperini invece vede la rimonta sul Real Madrid del tutto possibile: da capire allora quale sarà l’atteggiamento per la capitale spagnola, qui intanto Muriel potrebbe soffiare il posto a Duvan Zapata e Pasalic cerca spazio in mezzo, dove però Freuler sarà confermato non potendo giocare in Champions League. A riposare potrebbe allora essere De Roon, così come Pessina che può lasciare il posto a Malinovskyi; da valutare la condizione di Ilicic, nel caso dentro Aleksey Miranchuk sulla trequarti. Lo Spezia continua a litigare con gli infortunati, nel 4-3-3 di Vincenzo Italiano Estevez e Maggiore sono favoriti su Pobega e Agudelo con quest’ultimo che può ricoprire anche il ruolo di esterno nel tridente, qui però sono in netto vantaggio Gyasi e Verde con quest’ultimo che in particolar modo si sta rivelando l’uomo in più nelle ultime uscite. Come prima punta Nzola resta favorito su Galabinov ma con una possibile staffetta tra i due nel corso della partita, il terzino sinistro dovrebbe essere Simone Bastoni con Marchizza in panchina.



