Probabili formazioni Serie A/ Mosse e moduli degli allenatori (28^ giornata)

Il nostro viaggio all’interno delle probabili formazioni di Serie A prosegue con le partite della 28^ giornata, vale a dire la nona del girone di ritorno: abbiamo già vissuto Parma Genoa e ora arriviamo subito agli altri tre anticipi che vengono disputati sabato 20 marzo, secondo le tre consuete fasce orarie che abbiamo imparato a conoscere in questa stagione.

Spicca ovviamente l’Inter, che ospita il Sassuolo e vuole fare un altro passo di avvicinamento allo scudetto; prima però ci saranno altre due gare a tenerci compagnia, e allora noi possiamo subito iniziare la nostra analisi che riguarda le scelte da parte degli allenatori per provare a capire in che modo le varie squadre potrebbero essere schierate sul terreno di gioco, nelle probabili formazioni di Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: CROTONE BOLOGNA

Come sempre Serse Cosmi punta sul 3-4-1-2: c’è Junior Messias a fare il trequartista a supporto dei soliti due attaccanti che saranno appunto Simy e Ounas, sulle corsie laterali correranno Pedro Pereira e Reca con Molina e Benali che formeranno il tandem di mezzo. Difesa comandata da Djidji, con Golemic e Luperto ai suoi lati; il portiere sarà chiaramente il veterano e capitano Cordaz. Sinisa Mihajlovic dovrebbe confermare Svanberg e Schouten nella cerniera mediana del suo 4-2-3-1; davanti a Skorupski opereranno Soumaoro e Danilo Larangeira, le fasce laterali verranno presidiate da Tomiyasu tornato a destra e Dijks, che correrà a sinistra. Orsolini ha una chance sulla trequarti con Roberto Soriano in posizione centrale e Nicola Sansone a sinistra, come prima punta Musa Barrow è favorito su Palacio.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: SPEZIA CAGLIARI

È un 4-3-3 quello di Vincenzo Italiano: Provedel rimane fuori per Coronavirus e dunque in porta avremo la conferma di Zoet, protetto da Erlic e Ismajli con Vignali e Simone Bastoni che dovrebbero giocare come terzini. Matteo Ricci al centro del campo sarà supportato da Estevez e Maggiore; nel tridente offensivo Nzola sarà la prima punta, sono ormai titolari fissi Gyasi e Verde che percorreranno le corsie esterne dell’attacco. Cagliari con il 3-5-2: Leonardo Semplici punta su Joao Pedro e Giovanni Simeone (tornato al gol), con Nandez e Lykogiannis che si occuperanno delle corsie dovendo dare una mano anche in difesa – soprattutto il greco – andando a coprire Ceppitelli, Godin e Rugani che si piazzeranno davanti al portiere Cragno. Nella zona mediana tutte le scelte dovrebbero essere confermate: Duncan il metronomo con l’aiuto di Razvan Marin, Nainggolan giocherà sostanzialmente come battitore libero.



