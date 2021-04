Probabili formazioni Serie A/ Mosse e moduli degli allenatori (29^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: ECCO LA 29^ GIORNATA!

L’appuntamento con le probabili formazioni di Serie A ha raggiunto la 29^ giornata, decima del girone di ritorno: tutte le 10 partite sono in programma sabato 3 aprile, questo perché siamo nella settimana che si conclude con la Pasqua e dunque, come da tradizione, la domenica ci si riposa ma il turno viene anticipato. Avremo tanta carne al fuoco: ci si avvicina sempre più alla conclusione del campionato e, per quanto riguarda le scelte che verranno operate dagli allenatori, bisogna ricordare che arriviamo da una sosta per gli impegni delle nazionali.

Dunque, alcuni giocatori hanno viaggiato e sono scesi in campo magari anche tre volte nel giro di pochi giorni; altri invece sono rimasti a disposizione dei club, e poi c’è sempre lo spettro del Coronavirus che aleggia e che ha fermato altri calciatori. Possiamo allora iniziare il nostro viaggio attraverso le probabili formazioni di Serie A, provando a capire in che modo i tecnici schiereranno le loro squadre sui campi coinvolti, tra certezze, dubbi e qualche ballottaggio che inevitabilmente sarà aperto fino a poche ore prima delle partite.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: MILAN SAMPDORIA

Iniziamo allora da Milan Sampdoria: restano out Alessio Romagnoli e Mandzukic ma Stefano Pioli ritrova Rebic, il cui ricorso per la squalifica ha avuto buon esito. Stop ridotto e croato disponibile: a questo punto giocherà largo a sinistra (favorito su Rafael Leao, comunque a disposizione dell’allenatore) con Calhanoglu e Saelemaekers a completare la trequarti alle spalle di Ibrahimovic (tornato dalla nazionale) con Tomori che ancora una volta si prenderà la maglia di centrale al fianco di Kjaer. Nella Sampdoria, Claudio Ranieri non avrà Ekdal e Torregrossa: davanti la scelta è fatta con Gabbiadini a fare da sparring partner del veterano Quagliarella, il tuttofare Thorsby affiancherà invece Adrien Silva in mezzo al campo e saranno perciò Candreva e Jankto ad allargarsi sulle fasce. In difesa il consueto ballottaggio tra Tonelli e Yoshida dovrebbe essere vinto dall’ex di Empoli e Napoli, dunque sarà lui a giocare insieme a Omar Colley.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: ATALANTA UDINESE

Gian Piero Gasperini pensa a un assetto con due punte per affrontare l’Udinese: significherebbe avere in campo sia Muriel che Duvan Zapata, entrambi ex della partita, a scapito di Ilicic e Malinovskyi che andrebbero in panchina. Il trequartista sarebbe infatti Pessina; alle sue spalle si ricompone il tandem De Roon-Freuler, ha recuperato Gosens che dovrebbe essere titolare a sinistra mentre sull’altro versante Maehle sostituirà nuovamente Hateboer. Gollini verso un posto in porta; continua sull’altro versante il calvario personale di Deulofeu, ancora out per un ginocchio infiammato. Quindi, Pereyra a supporto di Fernando Llorente partendo un passo più indietro, con Arslan regista affiancato da De Paul e Walace. In difesa si rivede Samir, che punta subito ad una maglia da titolare: potrebbe averla con Bonifazi ad accomodarsi in panchina (gli altri del reparto sarebbero Rodrigo Becao e Nuytinck), da valutare invece le corsie dove comunque Molina e Stryger Larsen, che può agire a sinistra, sembrano in vantaggio.



