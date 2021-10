PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: LE SCELTE PER LA 10^ GIORNATA

Turno infrasettimanale, e dunque dopo soli tre giorni per le probabili formazioni di Serie A dobbiamo tornare a fare le nostre considerazioni: si gioca la 10^ giornata che prende il via martedì 26 ottobre, in questa prima analisi ci concentriamo sulle tre partite che inaugurano il turno infrasettimanale. Come sempre, quando si gioca in un contesto del genere, bisogna tenere conto di una variabile che è quella del turnover: storicamente, al netto ovviamente di chi lo applichi di più o di meno, in mezzo alla settimana il turnover la fa da padrone, e dunque in campo si vedono calciatori che nel weekend hanno molti meno minuti o comunque non sono soliti essere titolari.

Anche per questa 10^ giornata di campionato la valutazione può essere fatta in questo modo; vedremo allora, ma per iniziare il nostro viaggio nelle probabili formazioni di Serie A andiamo anche a capire cosa è successo nel turno precedente, e come abbiamo già detto prendiamo in esame, per cominciare, gli anticipi di una giornata che si annuncia entusiasmante come del resto tutto il massimo campionato di calcio sta dimostrando di essere.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: SPEZIA GENOA

Partita delicata perchè vale punti preziosi per la salvezza, con due squadre che arrivano da sconfitte: se Thiago Motta – grande ex – si affida al 4-2-3-1, Davide Ballardini non rinuncia al 3-5-2 e dunque avrà almeno sulla carta una superiorità sulle corsie laterali. Qui, dovrebbero operare Cambiaso da una parte e Fares dall’altra; a fare gioco in mezzo al campo sarà Badelj che se la dovrà vedere soprattutto con Maggiore, il giocatore di riferimento dello Spezia per condurre la trama del gioco. Interessante anche la sfida davanti: i bianchi si affidano a M’Bala Nzola che deve superare i problemi fisici e lo supporta con la linea Verde-Antiste-Gyasi, nel Grifone invece Pandev dovrebbe partire dalla panchina favorendo così la titolarità di Caicedo, recuperato e pronto a fare coppia con un Destro che resta il principale pericolo per le difese avversarie.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: VENEZIA SALERNITANA

Saranno moduli speculari per Paolo Zanetti e Stefano Colantuono, che giocano entrambi con il 4-3-3: al Penzo dunque attenzione allo scontro che avremo a centrocampo, con Ampadu e Di Tacchio che dovrebbero essere i registi bassi e le due mezzali che saranno Crnigoj e Peretz, sul lato veneto, e Obi e Kastanos da quello granata, considerate anche le assenze che qui si fanno particolarmente sentire. Per il resto Zanetti ha il dubbio del centravanti, con Francesco Forte che potrebbe sostituire Thomas Henry; nella Salernitana invece Simy è nettamente favorito e potrebbe (dovrebbe) far scalare Federico Bonazzoli a destra, visto che la corsia sinistra è occupata da Ribéry, naturalmente se il francese darà segnali positivi. In porta due stranieri che la Serie A la conoscono abbastanza bene: Sergio Romero, appena tornato dopo l’esperienza al Manchester United, e lo sloveno Vid Belec.



