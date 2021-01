Probabili formazioni Serie A/ Mosse e scelte degli allenatori (15^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: CHI SCENDE IN CAMPO?

Il nostro viaggio con le probabili formazioni di Serie A riguarda questa volta la 15^ giornata: si gioca domenica 3 gennaio, dopo la sosta per le feste natalizie, e tornano in campo tutte le protagoniste di un campionato ancora particolarmente incerto. Il Milan ha chiuso il 2020 al primo posto, resistendo all’assalto dell’Inter proprio nel recupero del match contro la Lazio; le due milanesi stanno provando ad andare in fuga e per quanto si è visto potrebbero riuscirci, ma da dietro stanno provando a rientrare Roma e Atalanta – che sono ancora attardate, in ogni caso – mentre la Juventus vive un periodo particolarmente complicato, pur avendo ancora i favori del pronostico, e la Lazio fino a questo momento ha dato la sensazione di avere meno ritmo rispetto allo scorso anno, anche per le fatiche della Champions League da portare avanti. Adesso però dobbiamo concentrarci sulle scelte degli allenatori: quali saranno le mosse dei tecnici per queste partite? Lo scopriremo presto, ma intanto possiamo provare a tracciare qualche ipotesi nell’analisi delle probabili formazioni di Serie A, valutando almeno le partite più interessanti o i temi forti che sono legati a questo turno.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: INTER CROTONE

Antonio Conte insiste con il 3-5-2: non ci sarà spazio per Eriksen che anzi potrebbe essere venduto nella finestra di calciomercato, dunque a centrocampo ci saranno Barella e Vidal a fare compagnia a Brozovic, mentre sulle corsie laterali Hakimi e Ashley Young dovrebbero avere la meglio sulla concorrenza. Davanti non si prescinde da Lautaro Martinez e Romelu Lukaku; nel Crotone il modulo è speculare, torna titolare Simy che affiancherà lo scatenato Junior Messias con un centrocampo nel quale Cigarini è ancora out. Petriccione quindi ne prende il posto in cabina di regia; Molina e Vulic le mezzali, in difesa dovrebbe guidare Marrone con Luperto e Magallanes che partono in vantaggio rispetto a Golemic.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: ATALANTA SASSUOLO

Con Alejandro Gomez fuori causa, Gian Piero Gasperini manderà ancora Pessina a fare il titolare; la variazione questa volta riguarda il trequartista unico, perché contro il Sassuolo Muriel e Duvan Zapata potrebbero essere in campo dal primo minuto, fianco a fianco. Potremmo già vedere Maehle tra i convocati, ma sulle corsie ci sarà campo per Hateboer e De Roon; in difesa comanda Cristian Romero. Nel Sassuolo il tema è che Djuricic ha perso il posto a favore di Hamed Traoré, anche in gol nell’ultima giornata; per il resto ci sono Domenico Berardi e Boga che completano la linea alle spalle di Caputo. Il grande ex Consigli sarà protetto verosimilmente da Chiriches e Gian Marco Ferrari; Muldur e Rogério in vantaggio su Toljan e Kyriakopoulos per le corsie laterali.



