PROBABILI FORMAZIONI SERIE A/ Ecco tutti gli squalificati per la 17^ giornata

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: SQUALIFICATI

In attesa di scoprire quali saranno le ultime mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Serie A, pure serve ora fare il punto anche sugli assenti annunciati per questa 17^ giornata. Ovviamente stiamo facendo riferimento non tanto agli infortunati quanto a chi è stato fermato dal giudice sportivo al termine dell’ultima giornata di campionato e dunque risulta squalificato.

Dando dunque un occhio alle ultime comunicazioni ufficiali, notiamo pure che per il 17^ turno risultano squalificati, dopo aver anche rimediato un cartellino rosso nel corso dell’ultima giornata Ceccaroni del Venezia e Milinkovic Savic della Lazio. Non sono incorsi nell’espulsione ma pure oggi risultano squalificati invece Samir dell’Udinese e Dominguez del Bologna, come pure Malinovski dell’Atalanta: a loro faranno pure compagnia in tribuna Mancini e Zaniolo della Roma. (agg Michela Colombo)

CHI GIOCA OGGI?

Siamo in vista di un nuovo turno per il primo campionato nazionale e tocca ora andare a controllare da vicino quali saranno le mosse dei tecnici per le probabili formazioni della Serie A per le sfide più attese della 17^ giornata. Pure va detto che pure alla vigilia di questo turno non mancano, in un po’ tutti gli spogliatoi, dubbi e ballottaggi aperti: non scordiamo infatti che solo in settimana parecchie società sono state impegnate anche in Europa tra Champions, Europa e Conference league e che al solito, infortuni e covid metteranno nei guai parecchi allenatori.

Non per tutti dunque sarà sempre facile fissare il miglior 11 possibile, in vista di una delle utile sfide del turno di andata di campionato. Pure alla vigilia degli incontri, proviamo a individuare quali saranno le scelte degli allenatori per le probabili formazioni di Serie A, almeno per le principali sfide di questo fine settimana.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA SALERNITANA

Per la 17^ giornata di campionato ancora Italiano dovrebbe confermare Terracciano tra i pali, visto che Dragowski ancora non è al top della condizione: in difesa pure avremo dal primo minuto Biraghi, Milenkovic, Martinez Quarta e Odriozola. Sarà reparto a 4 nella difesa della salernitana di Colantuono, dove pure assisteremo al rientro di Gagliolo dal primo minuto, dopo l’out occorso con il Milan pochi giorni fa. A completare il reparto anche Gyomber con Ranieri e Veseli in corsia.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE MILAN

Dopo l’impegno con il Liverpool Pioli confermerà ancora Ibrahimovic come titolare in attacco, ancora una volta supportato da i soliti Saelemakers e Krunic (Leao è infortunato), con Brahim Diaz sulla linea della tre quarti. Sarà attacco a tridente per l’Udinese, con Cioffi che dovrebbe dare spazio ancora a Beto in prima punta, con Pussetto e l’ex del match Deulofeu sull’esterno.

