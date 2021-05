Probabili formazioni Serie A/ Mosse e scelte degli allenatori (38^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: CHI SCENDE IN CAMPO?

Cosa possiamo dire delle probabili formazioni di Serie A per la 38^ giornata? Bisogna necessariamente fare un discorso molto generale: sabato 22 e domenica 23 maggio si conclude il campionato, e a 90 minuti dal termine sono praticamente chiari tutti i verdetti. Ne restano in piedi due, al netto delle singole posizioni di classifica: chi accederà in Champions League insieme a Inter e Atalanta (tre squadre coinvolte) e la settima che volerà in Conference League, sfida a distanza tra Roma e Sassuolo, che peraltro è un traguardo “minore” comunque la si giri, perché è una competizione nuova che sarà la terza per importanza, e per il momento ci sono ancora perplessità su di essa.

Comunque sarebbe una porta per l’Europa; sia come sia, nel tracciare l’ipotesi sulle probabili formazioni di Serie A per questa 38^ e ultima giornata dobbiamo tenere conto di come gli allenatori, e lo abbiamo già visto nei turni precedenti, possano e vogliano aprire all’ampio turnover anche in maniera inaspettata e improvvisa. Un esempio? L’Inter può arrivare a 91 punti battendo l’Udinese, ma sarà più forte il desiderio di raggiungere la cifra o quello di dare una passerella a chi ha giocato meno? E ancora, l’Atalanta lascerà strada al Milan o vorrà prendersi a tutti i costi il secondo posto? Staremo a vedere, noi possiamo comunque provare a fare qualche riflessione aspettando che si giochi…

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: CAGLIARI GENOA

Ecco appunto una prima partita che per le probabili formazioni di Serie A non ha più obiettivi, con le due squadre già salve. Vicario ha avuto la sua gloria mentre Alessio Cragno era positivo al Coronavirus, possibilità dunque per il titolare con anche Diego Godin potenzialmente titolare, perché potrebbe essere il commiato dalla Sardegna. Davanti, Leonardo Semplici potrebbe schierare la coppia degli ex: Leonardo Pavoletti e Giovanni Simeone, che però sulla carta sono alternativi e non complementari, e poi Joao Pedro vorrebbe aumentare il suo bottino di gol. Nel Genoa la passerella potrebbe averla Rovella, con lui anche Kevin Strootman e possibilmente Goran Pandev, che da questa squadra potrebbe anche andare via.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: NAPOLI VERONA

Qui sì invece che ci sono motivazioni, il Napoli ha bisogno di una vittoria per non dover guardare gli altri campi e ottenere una qualificazione in Champions League che sembrava impensabile. Gennaro Gattuso forse si gioca la conferma, in ogni caso il suo 4-2-3-1 punterà ancora su Hirving Lozano, Piotr Zielinski e Lorenzo Insigne in accompagnamento a Victor Osimhen, stiamo parlando di calciatori che hanno segnato tanto e che hanno fatto la fortuna di questa squadra, il polacco nelle ultime giornate è stato poi devastante. Riflettori sull’ex Rrahmani che, viste le indisponibilità di Koulibaly e Nikola Maksimovic, affiancherà Manolas al centro della difesa; possibile ultima qui per Alex Meret, che ha un bel motivo (come Cragno) per affrontare al meglio questa partita, anche per questo motivo Gattuso dovrebbe concedergli la chance di difendere i pali della porta.



